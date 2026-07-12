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網紅HOOK先前搭乘英國航空，結果因為自助報到出問題，加上地勤指引錯誤，導致她錯過班機，所幸後來拿到賠償。不過事件發生時，有名叫Jerry的網友指控她說謊、竄改影片內容，讓HOOK氣到喊告，沒想到如今Joeman也遇到英航的班機臨時取消，都已經check in了，行李還被吐出來，讓他傻眼到罵髒話，HOOK幽默在影片下方留言，「Jerry也會來教你怎麼搭飛機嗎？」笑翻粉絲。Joeman在YT上傳一支搭乘英國航空遇到的「災難」，他和阿滴、Peggy一行人準備從蘇格蘭的亞伯丁飛去倫敦，結果班機延誤了一個多小時，最後直接取消，讓他崩潰喊，「我沒有遇過取消的！」不僅如此，他本來想搭夜間火車，結果當天剛好是星期六，是整個星期唯一一天沒有夜間火車的日子，此時旅行社告知，英國航空有另一班飛機可以候補飛去倫敦，但機位有限，他們一行人13個，只有9個人可以上飛機，而他就是沒能補上機的乘客，他的行李也在check in之後被吐出來。更扯的是，當時現場沒有任何英國航空的工作人員，機場的員工只給Joeman一行人一張名片，要他們打給英航的客服。影片一PO出，引來HOOK留言，提到先前一直在網路上嗆她的酸民，「Jerry也會來教你怎麼搭飛機嗎？好多人說因為阿滴沒有在我旁邊我才無法處理事情，這裡有阿滴耶！怎麼還是沒辦法上飛機！好特別喔！」引來熱烈討論。