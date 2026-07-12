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女星隋棠近來因實境節目《請世界吃桌》頻頻成為討論焦點，從分工安排、下廚時未綁頭髮，到節目中的互動態度，都引發兩極評價。不少網友甚至翻出她過往與王心凌、姚元浩相關的「美工刀事件」，讓這段轟動演藝圈的過往再次浮上檯面。日前播出主持群討論分工時，隋棠坦言，希望改到內場擔任水腳（幫廚），並表示「學做菜就是我來這個節目的初衷」，希望一路固定待在內場。原本負責水腳工作的千千則坦言，希望日本場可以到外場挑戰，但到了紐約場，希望能回到內場，原因是擔心自己的英文能力不足，害怕無法與外國賓客順利溝通。隋棠則認為，希望大家都能跳脫舒適圈，「如果一直待在自己安心的道路上，反而結果沒那麼感動。」引來不少網友批評，甚至不少人留言提及當年的「美工刀」。不少網友也翻出2012年轟動演藝圈的「美工刀事件」。當年姚元浩與交往8年的隋棠分手後，戀情曝光的王心凌一度捲入小三疑雲。隋棠受訪時形容，自己得知消息後「心像被美工刀一筆一筆地割著」，一句話震撼演藝圈，也讓這起三角戀風波被外界稱為「美工刀事件」。事後姚元浩公開向隋棠及王心凌兩人道歉，坦言身為男生應承擔責任，並表示是自己沒有處理好感情。如今距離「美工刀事件」已過去多年，三人的人生各自向前。隋棠已結婚成為人妻，與丈夫Tony育有2子1女；姚元浩則與王心恬穩定交往多年，鮮少公開放閃；王心凌近年專注於歌唱與演藝事業，目前感情狀態仍為單身。雖然當年的感情糾葛早已落幕，但隨著隋棠近期在《請世界吃桌》掀起討論，這段往事仍不免再次被外界提起。