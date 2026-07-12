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▲胡瓜（左）為了向寧靖王致敬，特別準備全新遊戲「天天笑膝膝」。（圖／民視提供）

《綜藝大集合》日前來到高雄路竹的竹滬華山殿，遊戲進行到一半，遠處突然傳來機車的轟鳴聲，眾人紛紛四處張望。胡瓜一看，竟發現一位神似張菲的大哥騎著哈雷機車奔馳而來，他連忙帶著眾人上前迎接。胡瓜原本以為是「師父」特地從花蓮一路騎到高雄探班，沒想到上前詢問後才發現自己認錯人了，然而相似程度讓在場眾人驚訝不已。《綜藝大集合》來到高雄路竹的竹滬華山殿，這裡是全台少數主祀明寧靖王（朱術桂）的廟宇。胡瓜為了向寧靖王致敬，特別準備全新遊戲「天天笑膝膝」，來答謝朱術桂一步一腳印開墾鄉野，並考驗參賽者的腳力與膝力；胡瓜率先示範給媽媽們看，為了避免杯中的水灑出來，他擺出怪異卻又不失優雅的姿勢緩緩向前移動，逗得現場笑聲不斷。沒想到遊戲進行到一半時，遠處突然傳來機車的轟鳴聲，眾人紛紛四處張望，胡瓜一看發現一位神似自己師父張菲的大哥，騎著哈雷機車奔馳而來，他連忙帶著眾人上前迎接。胡瓜原本以為是師父特地從花蓮來到高雄探班，還直呼這段路程實在太辛苦，沒想到上前詢問後才發現自己認錯人了，只是長得相似的觀眾，讓全場驚訝不已。事實上，73歲的台灣綜藝天王張菲在2018年卸下主持棒後，便淡出演藝圈，但時常會在路上被網友捕捉，親民形象深受大眾喜愛，也紛紛敲碗他復出螢光幕。而親友受訪時，也曾透露張菲過著清幽的生活，平時興趣是開飛機、開船或是打網球、高爾夫等。