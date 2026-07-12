我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒上半季冠軍味全龍，近期狀態陷入低潮，今（12）日推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）先發交手統一7-ELEVEn獅，3局下遭獅隊「擊沉」，龍隊單局失掉10分，自1990年、職棒元年以來，隊史第2次單局失掉10的不名譽紀錄。龍隊近期吞下3連敗，若此役再敗給獅隊，將寫下本季最差的4連敗。龍隊此役推出本季表現穩定的洋投魔神龍先發，前2局雖然被獅隊敲出2支安打，但沒有失分。不過魔神龍在3局下遇到大亂流，單局被敲出5安，外帶2個保送，加上隊友守備失誤，一口氣失掉5分。龍隊緊急推出林鋅杰，但仍無法止血，被敲出2安、2保送，讓比分擴大到10：0，直到換上楊鈺翔才止住失血。龍隊單局被獅隊攻下10分，是自1990年7月1日交手三商虎後，隊史第2次單局失10分。前次單局10分發生在第6局，虎隊靠著8安、4保送攻下12分，最終以15：1擊退龍隊。龍隊投手群今年表現優異，本季單場最多失分也才5分，且僅有3場，今日遭獅隊痛擊，相當罕見。龍隊上半季以39勝21敗、勝率6成50，奪下隊史第6座半季冠軍，不過下半季陷入低潮，今日賽前吞下3連敗，以2勝4敗排名第5，僅勝過1勝4敗的富邦悍將，若龍隊今日再吞敗，將寫下本季最長的4連敗。