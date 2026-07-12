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▲中鋼公司今(115)年5月稅前淨利增至新台幣13.54億元。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智分析，鋼鐵業已進入復甦週期，鋼鐵市場基本面穩健回升，朝正向發展。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司今(115)年5月稅前淨利增至新台幣13.54億元。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司今(115)年5月稅前淨利增至新台幣13億5千4百萬元，中鋼公司董事長黃建智分析，鋼鐵業已進入復甦週期，鋼鐵市場基本面穩健回升，朝正向發展。中鋼公司統計，中鋼公司今(115)年5月自結合併營收及稅前損益，新台幣營收299.55億元，稅前淨利13.54億元，中鋼公司董事長黃建智說，中鋼5月稅前淨利增加，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較今(115)年4月增加，跟去(114)年同期相比，鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，也讓營業利益增加。黃建智表示，中鋼今年前5月營收合併營業收入1400.09億元、合併營業利益15.27億元、合併稅前淨利8.73億元，鋼品銷售量5月則為67萬3561公噸、今年累積至5月為320.92萬公噸。黃建智說，中東戰事影響能源供給，推升大宗商品成本，國際貨幣基金組織(IMF)微幅下修，今年全球經濟成長率至3.1%，國內則仍展現高度經濟韌性，全球科技供應鏈需求強勁，持續拉動出口，連帶帶動傳產外銷接單成長。黃建智指出，在鋼鐵方面，中國大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口，致今年前4月粗鋼產量同比下滑4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，美伊戰事導致伊朗鋼廠減產，因而出口銳減，供應面限縮帶動第2季(4至6月)國際鋼價大幅上漲，近期國際行情則在漲多後，進入高檔盤整分歧局面，國內外鋼鐵市場的上漲動能，將持續走強。