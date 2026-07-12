他賽前開會時，統一命令球員只能稱呼梅西為「10號球員」，藉此降低球員對梅西的恐懼感，一度起了奇效，「讓我們差一點就宰了阿根廷。」

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「霍薩姆在賽前交代所有隊員，只能稱呼梅西為『10號』。」

「他絕對不提『梅西』這個名字，因為他認為這個名字本身就帶有威懾力，可能會讓球員產生恐懼。他希望球員們能明白，眼前的對手也只不過是另一名普通的運動員而已。」

2026年美加墨世界盃賽場上，埃及隊16強對陣衛冕冠軍阿根廷的比賽中，一度驚艷全場取得2球領先，可惜在下半場尾聲，被阿根廷連轟3球逆轉，最終遺憾落敗。不過，埃及隊主帥薩姆·哈桑（Hossam Hassan）針對阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）所做出的「10號心理戰」，意外成為焦點，埃及國家隊助理教練伊布拉希姆·哈桑（Ibrahim Hassan）日前在接受《Kora Plus》頻道採訪時，透露總教練霍薩姆·哈桑（Hossam Hassan）為了限制梅西所使出的「心理戰術」。伊布拉希姆透露：據了解，霍薩姆在賽前一向以準備工作極其細致著稱。經過對阿根廷的徹底研究，他決定在心理層面進行大膽作法——透過將梅西「去標籤化」，變為普通的「10號球員」，來幫助隊員卸下心理包袱，在場上能與這位世界球王展開一對一的正面對決。雖然最終落敗，但據助理教練分享，他賽後仍在更衣室大喊，「X的！差點就宰了阿根廷！」雖然在這場激烈的交鋒中，埃及隊最終沒能防死梅西，被其攻破球門，且實力強勁的阿根廷也順利挺進4強。然而，這一次埃及隊別出心裁的「10號心理戰」，無疑為往後世界足壇如何面對這位超級巨星，提供一個全新的心理學視角。