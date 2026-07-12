實境節目《請世界吃桌》在上個月6日正式開播，請到隋棠、千千、浩子、藍正龍、陳隨意等人主持，播出後話題不斷。然而，最新一集隋棠因想到內場學做菜，遭大批網友批評她擺臉色逼千千到外場，意外引起爭議。而藍正龍今（12）日發文疑似話中有話，表示：「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖，什麼滋味不提，懂事的都放心裡。」
隋棠逼千千換工作挨轟 藍正龍發文疑「話中有話」
《請世界吃桌》最新一集播出後，隋棠強勢的行為引起爭議，雖當事人、製作單位至今都未回應。不過，身為主持人之一的藍正龍稍早在臉書上發文，PO出一夥人的合照寫道：「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖，什麼滋味不提，懂事的都放心裡；如果我還可以有一個妹妹，我希望我們能像她一樣，千千萬萬不可能的都好強的接住。」藍正龍文中更提到，結果論會告訴你，比起驚艷登場，適當的時間生命都會給與你適當的回應。
雖文中未指名道姓，但發文時機敏感，也讓人聯想到是隋棠與千千因交換職位而引發的爭議，紛紛留言表示：「懂 blue的文中文」、「我竟然看懂！Blue也是什麼都沒說 但也什麼都說了」、「說的是千千吧～～」、「都是最棒的。」不過也有人緩頰，藍正龍在文末提到「妳們是大家疲憊時溫柔的解藥。」並未偏袒任何一方。
隋棠想學做菜換工作 千千面露為難
整起事件起源於隋棠在節目中希望能到內場學做菜，讓原本在內場的千千只能被迫到外場，對方表示擔心自己的英文不好無法勝任外場工作，希望到時候能換回來，但隋棠一句「如果一直待在自己安心的道路上，反而結果沒那麼感動。」讓千千當下一臉為難，節目播出後隋棠強勢的行為也引起批評，認為她太自私。
資料來源：藍正龍臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
《請世界吃桌》最新一集播出後，隋棠強勢的行為引起爭議，雖當事人、製作單位至今都未回應。不過，身為主持人之一的藍正龍稍早在臉書上發文，PO出一夥人的合照寫道：「我沒有妹妹，如果我有，我不希望她含顆糖，什麼滋味不提，懂事的都放心裡；如果我還可以有一個妹妹，我希望我們能像她一樣，千千萬萬不可能的都好強的接住。」藍正龍文中更提到，結果論會告訴你，比起驚艷登場，適當的時間生命都會給與你適當的回應。
雖文中未指名道姓，但發文時機敏感，也讓人聯想到是隋棠與千千因交換職位而引發的爭議，紛紛留言表示：「懂 blue的文中文」、「我竟然看懂！Blue也是什麼都沒說 但也什麼都說了」、「說的是千千吧～～」、「都是最棒的。」不過也有人緩頰，藍正龍在文末提到「妳們是大家疲憊時溫柔的解藥。」並未偏袒任何一方。
隋棠想學做菜換工作 千千面露為難
整起事件起源於隋棠在節目中希望能到內場學做菜，讓原本在內場的千千只能被迫到外場，對方表示擔心自己的英文不好無法勝任外場工作，希望到時候能換回來，但隋棠一句「如果一直待在自己安心的道路上，反而結果沒那麼感動。」讓千千當下一臉為難，節目播出後隋棠強勢的行為也引起批評，認為她太自私。