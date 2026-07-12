「藍白軍團」阿根廷傳奇球星拉廷（Antonio Rattin），日前由其母隊博卡青年（Boca Juniors）證實不幸逝世，享壽89歲。這位阿根廷前國家隊隊長，是促使國際足總（FIFA）引入紅、黃牌機制的關鍵人物，1966年英格蘭世界盃，拉廷不滿裁判判決，拒絕離場，成為足球史上最著名的抗議事件。阿根廷在今（12）日2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）與英格蘭的4強戰，全員別上黑袖章，紀念這位傳奇球星。
阿根廷傳奇球星拉廷離世 享壽89歲
據《USA Today》報導，阿根廷傳奇球星拉廷近日離世，享壽89歲。這位已故的傳奇球星，球員生涯曾效力於阿根廷的名門球隊「博卡青年」。身為阿根廷國家隊的中場核心，他曾於1962年和1966年兩度披上國家隊戰袍出戰世界盃。在1966年英格蘭世界盃時，拉廷擔任阿根廷隊長，8強賽以0：1不敵地主國英格蘭，他被裁判處以驅逐出場。
然而，在那個年代，因為沒有黃、紅牌制，裁判對球員進行判罰時，仍必須完全依靠「口頭言語」逐一向球員解釋。當時負責執法的德國籍主裁判克賴特萊因（Rudolf Kreitlein）在根本聽不懂西班牙語的情況下，卻執意以「言語暴力（辱罵裁判）」為由，勒令拉廷退場。這讓拉廷極度不滿，認為裁判是在刻意偏袒地主英格蘭。
拉廷1966年世界盃拒絕離開球場 催生「紅黃牌」誕生
當時憤怒的拉廷當場拒絕離開球場，他甚至跑到球場角落，一把抓起現場懸掛的英國國旗並將其揉成一團，隨後更是直接坐在唯有英國女王才能踩踏的皇家紅地毯上。這場大鬧球場的風波，也成為足球史上最著名的抗議事件之一。時任英格蘭世界盃裁判委員會主席阿斯頓（Kenneth Aston），正是受到這次衝突事件的啟發，從馬路的「紅綠燈」中靈光一閃，進而設計出了紅牌與黃牌，並成功在1970年墨西哥世界盃全面引進。
而這場1966年的歷史恩怨，也讓英格蘭與阿根廷國家隊自此結下了長達數10年的世仇宿怨，雙方在本屆世界盃4強將再度碰頭，爭奪冠軍賽門票。拉廷在1970年正式高掛球鞋退職，隨後曾轉任足球教練，晚年更是進軍政壇，曾順利當選並擔任過阿根廷的聯邦眾議員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《USA Today》報導，阿根廷傳奇球星拉廷近日離世，享壽89歲。這位已故的傳奇球星，球員生涯曾效力於阿根廷的名門球隊「博卡青年」。身為阿根廷國家隊的中場核心，他曾於1962年和1966年兩度披上國家隊戰袍出戰世界盃。在1966年英格蘭世界盃時，拉廷擔任阿根廷隊長，8強賽以0：1不敵地主國英格蘭，他被裁判處以驅逐出場。
然而，在那個年代，因為沒有黃、紅牌制，裁判對球員進行判罰時，仍必須完全依靠「口頭言語」逐一向球員解釋。當時負責執法的德國籍主裁判克賴特萊因（Rudolf Kreitlein）在根本聽不懂西班牙語的情況下，卻執意以「言語暴力（辱罵裁判）」為由，勒令拉廷退場。這讓拉廷極度不滿，認為裁判是在刻意偏袒地主英格蘭。
當時憤怒的拉廷當場拒絕離開球場，他甚至跑到球場角落，一把抓起現場懸掛的英國國旗並將其揉成一團，隨後更是直接坐在唯有英國女王才能踩踏的皇家紅地毯上。這場大鬧球場的風波，也成為足球史上最著名的抗議事件之一。時任英格蘭世界盃裁判委員會主席阿斯頓（Kenneth Aston），正是受到這次衝突事件的啟發，從馬路的「紅綠燈」中靈光一閃，進而設計出了紅牌與黃牌，並成功在1970年墨西哥世界盃全面引進。
而這場1966年的歷史恩怨，也讓英格蘭與阿根廷國家隊自此結下了長達數10年的世仇宿怨，雙方在本屆世界盃4強將再度碰頭，爭奪冠軍賽門票。拉廷在1970年正式高掛球鞋退職，隨後曾轉任足球教練，晚年更是進軍政壇，曾順利當選並擔任過阿根廷的聯邦眾議員。
更多「2026世界盃」相關新聞。