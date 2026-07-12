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桃捷棕線先期工程開工了！前置作業重點

▲桃園市捷運路網圖願景「三心六線」，其中棕線成為串聯桃園捷運綠線、新蘆線及萬大線的重要路線。（圖／桃園市捷運工程局）

棕線全長11.38公里、7座車站！桃園到迴龍只要18分鐘

▲桃園捷運棕線全長約11.38公里，全線共設置7座車站，包含5座地下車站與2座高架車站，通車後桃園至迴龍車程縮短至18分鐘。（圖／桃園市捷運工程局）

📍桃園捷運棕線車站一次看

站號 位置 轉乘路線 BR01 新北市新莊區中正路新莊機廠前 可與新蘆線及萬大線銜接轉乘 BR02 桃園市龜山區萬壽路一段與龍華街路口附近 BR04 桃園市龜山區東萬壽路與寶石街路口附近 BR05 桃園市龜山區萬壽路二段與華美街路口附近 BR06 桃園市龜山區萬壽路二段與大同路路口附近 BR07 桃園市龜山區萬壽路二段市立體育場附近 BR08 桃園市桃園區復興路與中正路路口附近 可與臺鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站銜接轉乘

新北、桃園之間的聯繫又變更緊密了！桃園捷運棕線日前已獲中央核定，總經費約達新台幣456億元。棕線總共有7座新車站，未來全線完工後，從桃園車站至新北迴龍站最快約18分鐘，可串聯台鐵、機場捷運、桃園捷運綠線、新蘆線及萬大線等軌道路網，進一步打造北北桃一小時生活圈。桃園市政府捷運工程局說明，本次開工的先期工程施工範圍涵蓋BR02站至BR08站，工期規劃為270天。主要工程項目包含沿線騎樓的打通與整平、集社陸橋人行天橋拆除、路樹與植栽移植，以及既有公共設施的遷移調整作業。捷運工程局長劉慶豐指出，推動先期工程是過去捷運施工作業累積的經驗，旨在施工階段初期便著手降低民眾不便，在騎樓整平部分亦獲得沿線居民的配合，後續主體工程則力拚在2032年（民國121年）3月通車。桃園捷運棕線全長約11.38公里，全線共設置7座車站，包含5座地下車站與2座高架車站。路線起點規劃於台鐵桃園站北側的復興路與中正路路口，行經桃園區、龜山區，沿萬壽路、東萬壽路行進，最後續行至新北市新莊區中正路，連接至捷運新莊迴龍機廠。棕線完工之後，可完善銜接桃園及大臺北都會區捷運系統，服務1000萬人共同生活圈，並為臺北-桃園最短距離交通路廊，18分鐘串連至臺北都會區捷運路網，1小時內到達臺北市中心，達成北北桃一小時軌道生活圈目標。