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▲LOL《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽今（12）日迎來萬眾矚目的冠軍賽，由 LPL 頂級戰隊 BLG 對上 LCK 強權 HLE。（圖／LOL flickr）

韓華驚險大逆轉！Zeus 奇策蒙多醫生與斯溫封神

LOL《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽今（12）日迎來萬眾矚目的冠軍賽，由 LPL 頂級戰隊 BLG 對上 LCK 強權 HLE。雙方在鏖戰五局後，最終由地主韓華 HLE 以 3:2 驚險擊敗 BLG，順利拿下今年的 MSI 冠軍寶座，不僅成功中斷對手的燦金之路挑戰，關鍵第五局 Zeus 拿出蒙多醫生力挽狂瀾的驚人表現，更力壓對手 Bin 一截，Zeus也獲選為本次MSI的FMVP，再度捍衛了自己世界第一上路的頭銜。在今晚這場高張力的系列賽中，HLE 隊伍的奪冠之路走得相當驚險。前三場比賽打完時，HLE 一度被 BLG 逼入 1:2 的絕境讓對手率先聽牌。然而地主隊在關鍵時刻頂住被淘汰的巨大壓力，接連贏下第四局與第五局的比賽。其中，第四局 Zeus 使用斯溫打出極佳的破局表現，而到了最關鍵的生死局，他更出乎意料地掏出「蒙多醫生」，在遊戲後期以無解的坦度硬是扛起了整個隊伍的陣線。與此同時，打野選手 Kanavi 的狀態也在第四、五局及時回穩，徹底掌控節奏，最終與隊友齊心協力， HLE 有驚無險地收下這場得來不易的勝利，Zeus成為本次MSI的FMVP，成為2026年MSI季中邀請賽冠軍。此外，HLE拿下這場重要的勝利之後，也確定讓對手BLG挑戰燦金之路的希望宣告終結。「燦金之路」（Golden Road）是《英雄聯盟》電競賽事的終極目標，要求一支隊伍在同年度奪下所屬賽區的春、夏季聯賽冠軍、季中邀請賽（MSI）及世界大賽冠軍，十幾年過去，尚未有任何職業戰隊能完全達成這項傳奇榮譽。