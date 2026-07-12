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伊朗戰爭影響待觀望 台積電法說會盼利多

台股10日因巴威颱風停班停課，休市1天，明（13）日將恢復交易，期間美股4大指數走揚，費城半導體指數大漲3.12%，韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）掛牌首日股價更飆升13%。對於台股明日是否出現「補漲行情」？法人評估，其中關鍵在於伊朗戰爭及台積電法說會。台股休市期間，道瓊工業指數累計上漲0.55%，標普500指數漲1.24%，那斯達克指數上揚1.59%，費城半導體指數勁揚3.12%；台積電ADR小跌0.65%，日月光投控ADR則大漲6.8%。期貨市場同步走強，台指期夜盤9日收在46281點，大漲633點；台積電期貨夜盤收2455點，上漲21點；現貨市場外資仍持續調節，三大法人9日合計賣超393.93億元，其中外資及陸資賣超471.32億元，已連續6個交易日賣超，自營商賣超76.71億元，僅投信逆勢買超154.1億元。雖然美股看似漲聲一片，但是美國總統川普與伊朗衝突持續升溫。川普11日警告，若伊朗政府落實對美國的威脅，美軍已有「1000枚飛彈」完成待命，後續還有更多飛彈可立即投入攻擊；伊斯蘭革命衛隊也對約旦的哈桑王子空軍基地，進行「報復性打擊」，並且再度關閉荷姆茲海峽。法人分析，本週須留意地緣政治影響，包括伊朗戰爭是否進一步影響到荷莫茲海峽運輸，是否衝擊到美國經濟；而美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）也將首度赴國會聽證，市場關注其對利率政策態度。而在國內方面，本週須留意台積電明日公布6月營收，以及在16日法說會釋出更多利多，如全年營運展望與資本支出是否雙雙上修、先進製程進度、國內外新廠布局等。