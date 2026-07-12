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▲馬士媛拿北影新人。（圖／記者葉政勳攝）

馬士媛《左撇子女孩》拿北影最佳新人，她感謝評審給予的肯定，「謝謝你們讓我有機會站在台上！」並感謝家人，以及男友嘟嘟，「謝謝我的愛人，我的朋友和工作夥伴，謝謝你們陪伴和支持，讓我變成現在的我，我愛你們。」最後不忘感謝《左撇子女孩》的工作夥伴，馬士媛承諾會帶著這份鼓勵，去遇見更多不一樣的角色。《左撇子女孩》中馬士媛的演出光芒四射，始終被視為最佳新演員呼聲最高的人選，也順利獲得金馬獎，此次再度拿下北影新人，馬士媛感謝家人、愛人，以及所有工作夥伴。馬士媛先前就曾透露，得知入圍時男友嘟嘟馬上發文寫道，「很多人說妳很有天份，但我知道妳有多認真、多堅定。很多人說妳的戲不著痕跡，我知道那是因為妳的心是24小時打開著，妳才能感受到那些世上所有細膩的情緒，全部內化到妳的血液裡。謝謝命運讓我成為妳的家人，未來的路我們繼續彼此守護。」《左撇子女孩》講述母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題，自然深刻又流暢趣味的故事發展，深受海內外觀眾的喜愛。