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中華職棒台鋼雄鷹內野手吳念庭，今（12）日在與樂天桃猿的比賽中，於8局上因不滿主審楊崇煇好壞球判決，不斷用手拍頭盔，表達無聲的抗議，主審也立刻對吳念庭給出警告，並向雄鷹總教練洪一中表達，目前中職沒有好壞球挑戰制。美國職棒大聯盟（MLB）本季啟用電子好球帶（ABS），場上投手、打者以及捕手可針對好球帶進行挑戰，中職二軍正積極測試，最快2027年球季啟用ABS。8局上吳念庭面對桃猿左投林子崴，在球數1好1壞的情況下，吳念庭放掉偏低球路，但這球獲得主審楊崇煇的青睞，被判為好球，吳念庭表情無奈，不斷用手拍頭盔，「無聲抗議」主審好球帶。楊崇煇立刻對吳念庭給出警告，雄鷹總教練洪一中也走出休息室，了解場上狀況，從轉播收音中，聽見主審向洪總表示，目前沒有好壞球挑戰。不過吳念庭未受到主審好壞球判決影響，下一球敲出右外野二壘安打。大聯盟今年啟用啟用電子好球帶（ABS），當投手、捕手或打者對主審的好壞球判決有異議時，只要在場上觸摸頭頂的帽子，即可示意啟動電子系統進行判決複審，每隊每場比賽擁有2次挑戰機會。若挑戰成功將保留次數，失敗則會被扣除。不過中職並未實施ABS，也不能進行好壞球挑戰。中職會長蔡其昌日前受訪時指出，二軍目前正積極測試ABS，最快在2027年於一軍例行賽啟用。目前中職已在包含臺北大巨蛋等11座球場佈建Trackman追蹤系統，並持續進行數據校正與實戰測試。