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▲五月天連唱兩場但活力不減，阿信（如圖）更放話今晚可能會唱六個小時，直呼：「五月天會加倍奉還給你們！」（圖／相信音樂提供）

受到巴威颱風影響，五月天今（12）日挑戰一天兩場演出，才隔三小時再度登台，怪獸直呼「有宿醉的感覺」，不過團員們依舊展現滿滿活力，帶來一連串精彩演出。而瑪莎也幽默表示：「巴威颱風來攪局，大家的行程被打亂很多，在這邊代替巴威颱風先向大家道歉。」更為了展現誠意作勢解扣，讓台下歌迷看了大笑。五月天原訂11日的演唱會，因颱風攪局延至今日中午開唱，接著晚上繼續原本的演出，一天唱兩場創下大巨蛋連續7小時的新紀錄。五月天開場後，石頭打頭陣說雖然下午已舉辦演唱會，但晚上仍會把所有力量都放在大家身上。瑪莎則笑稱：「聽到音樂一出來，我想說幾小時前不是才聽？」讓其他人聽完虧說：「而且你過幾個小時還會再聽！」提到颱風，瑪莎表示：「巴威颱風來攪局，大家的行程被打亂很多，在這邊代替巴威颱風先向大家道歉。」並且為了展現誠意作勢解開衣服扣子，讓眾人笑翻。此外，瑪莎還爆料，因為前一場不小心唱了4小時，大家都有點ㄎㄧㄤ了，怪獸也補充現在的狀態有點「宿醉感」，而冠佑透露：「我現在也是很暈，我們在後台有瞇了一下，起來不管聽任何音樂都會很快。」要大家仔細觀察一下誰的狀態不一樣、出錯率比較高，但即便如此還是會帶來最精彩的演出。雖然因為颱風延期，原本10日的場次延至明天，但五月天仍將今晚當作是最後一場，笑說五月天會把所有力氣用完，更要大家把戲演足說：「明天沒有了！今天就是最後了，今天唱完就休息結束了，把舞台拆掉、衣服撕破。」阿信更放話今晚可能會唱六個小時，直呼：「五月天會加倍奉還給你們！」而記者現場直擊，5位團員們狀態依舊非常好，看不出疲態，每一首歌、每一個橋段都依舊非常賣力、絲毫不馬乎，只為了給每一位歌迷最難忘且獨一無二的演唱會。