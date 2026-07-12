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▲孫淑媚（左）、安心亞出席第28屆台北電影節頒獎典禮。（圖／記者葉政勳攝）

今（12）日陳意涵以頒獎人身分出席台北電影節頒獎典禮，受訪時突然問一旁的孫淑媚「妳怎麼那麼矮」，安心亞以為在問她自顧自回答，陳意涵趕緊說「她啦！（指孫淑媚）妳還矮嗎妳」，甚至自爆當下沒有穿內褲，讓安心亞聽不下去想逃走，無厘頭的真性情讓記者笑翻。陳意涵受訪一半突然問孫淑媚：「為什麼妳今天怎麼這麼矮？」站在旁邊的安心亞以為在問她，便回答「我今天比較沒有穿...」陳意涵趕緊大吼說：「她啦！妳還矮嗎妳？」聊起行頭時，她說以往穿洋裝比較多，今天走帥氣路線，記者說指甲也很酷，陳意涵說「內褲也是」，後來又改口「我今天沒有穿啦」，讓安心亞傻眼到想逃離現場。此外，陳意涵今晚選穿黑色墊肩大SIZE西裝，同色Bra若隱若現，相當火辣，沒想到，一下台受訪前就把西裝外套綁起，被問及此事，她沒好氣地說：「因為面對你們這些嗜血的記者，我還是保守一點，沒有啦！就沒有東西可以露啊！」由於聯訪時拿的是假的麥克風，陳意涵直呼「很空虛」，令人莞爾。