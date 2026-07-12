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陳意涵、楊貴媚今（12）晚擔任第28屆台北電影節頒獎典禮的頒獎嘉賓，結果陳意涵緊張到舌頭打結，最後直接放棄大喊，怪台下觀眾太熱情害她忘詞，楊貴媚才剛救場，她又講錯，楊貴媚深呼吸說，「沒關係。」把台下逗樂，而在看典禮直播的觀眾，狂刷一排，「陳意涵是喝醉哦！」陳意涵和楊貴媚負責頒發傑出技術獎與最佳女配角獎，結果陳意涵在頒發技術獎時，舌頭打結，「我剛背得很好！都是你們在那邊熱情，害我忘記！我是不是搞砸了！」楊貴媚馬上說，「她很執著，就跟技術獎一樣，一定要把正確的事情講出來。」陳意涵說，「我愛妳、我愛妳。」結果就在楊貴媚接話，念完所有引言台詞後，陳意涵說，「對...能感動觀眾是...最棒的。」看楊貴媚沒反應，陳意涵說，「我又講錯了嗎。」楊貴媚這次不救她了，笑著說，「沒關係！」但可以感受到她的咬牙切齒。不少看直播的觀眾都在留言區喊，「是喝醉嗎」、「陳意涵在幹嘛醒醒啊」、「大發喝太多是不是」、「楊貴媚傻眼」。