我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟今（12）日火力全開，全場敲出14安，以8：2擊退富邦悍將，賞給悍將本季最長的5連敗。此役6局下，兄弟中繼投手江忠城一登板就對葉子霆投出頭部觸身球，葉子霆當下雙膝跪地抱著頭，最後緊急退場就醫檢查。賽後兄弟總教練平野惠一受訪時，向悍將致歉，「（江）忠城上來第一球，就投到對方頭部觸身球，真的很不好意思，我也很擔心對手狀況。」兄弟此役推出資深洋投德寶拉先發，主投5局無失分，完美封鎖悍將打線，打線在前4局都有分數進帳，8局上再添得3分保險分，終場以8：2獲勝，賞給悍將本季最長的5連敗。兄弟則以3勝3敗，暫居下半季第4名。賽後談到球員表現前，兄弟總教練平野惠一針對6局下葉子霆的頭部觸身球，先向悍將致歉，「（江）忠城上來第一球，就投到對方頭部觸身球，真的很不好意思，我也很擔心對手狀況。」至於葉子霆頭部狀況，悍將球團表示，「葉子霆左側頭部被球擊中，目前持續觀察，並安排就醫檢查。」前8局兄弟取得8：1領先，9局下推出王凱程「關門」，卻被悍將敲出4安失掉1分，最後三振張育成抓下出局數。平野坦言，自己在場下看王凱程投球，疑惑為何不使用變化球，「等等會想去問一下他，用變化球應該是可以壓制。投手必須要創造讓打者不知道接下來要投什麼球的情況。」兄弟此役攻勢有效串聯，全場敲出14安，給予先發投手德保拉火力支援，平野說，「比賽前半段每一局都有得分、攻勢，我們局勢是比較順的，讓我們佔上風的狀況。」