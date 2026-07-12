我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅11：6味全龍

中信兄弟8：2富邦悍將

樂天桃猿6：1台鋼雄鷹

中華職棒今（12）日三地都打得火熱，中信兄弟江坤宇「鐵支」、黃韋盛3支長打助兄弟8：2獲勝，送給富邦五連敗。味全龍則遭統一獅「開魯閣」，單局被爆打10分。⚾️7/12中職戰果：味全龍洋投魔神龍今日被「開魯閣」，先發僅2局投出2次四壞被敲7安打，第3局先被林泓弦、邱智呈敲出安打，接著因為游擊手失誤奉送分數，陳傑憲、蘇智傑又接連敲安，並投出2保送，沒有取得任何出局數就退場。接替登板的林鋅杰在滿壘被張翔敲出安打後連續取得2個出局，但開始壞球連發，連續保送2人上壘，被蘇智傑安打打下2分，味全單局讓統一打了16個人次，狂失10分，此役勝負分水嶺已定。味全打線雖在第7局靠著2保送、4安打和高飛犧牲打追回4分，第9局再起攻勢，2出局後連3棒保送上壘，郭天信長打追回2分，但為時已晚，終場統一獅11:6擊敗味全龍。中信兄弟推派德保拉先發力抗魔力藍，黃衫軍前4局都給德保拉火力支援，首局張士綸安打，王威晨保送上壘，岳東華敲出清壘三壘安打。2局上高宇杰、黃韋盛連續安打並靠張仁瑋犧牲打跑回第3分，3局詹子賢開轟，狙擊魔力藍，第4局江坤宇、黃韋盛2長打打退魔力藍。富邦雖在第7局靠王苡丞陽春跑打下1分，第9局孔念恩、申皓瑋、張育豪連續安打追回1分，但終場仍2：8落敗給兄弟。此役黃衫軍江坤宇繳「鐵支」4安打成績，黃韋盛猛打賞且3支都是二壘長打貢獻3打點。樂天桃猿面對台鋼雄鷹之戰，威能帝雖在首局被台鋼攻下1分，但後續封鎖台鋼打線，主投7局被敲5安僅失1分，奪下本季第5勝。樂天打線前5局雖受制坎南未能攻下分數，但第6局靠6安1失誤猛攻5分，第7局再下一城，陳晨威猛打賞演出，林立、林泓育、李勛傑、馬傑森都雙安，終場6：1取得勝利。