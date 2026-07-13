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2026年NBA休賽季，金州勇士隊對「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的追求成為聯盟最具話題性的焦點。據傳勇士若想成功網羅詹姆斯，關鍵在於能否先透過交易換來明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）。然而，戴維斯的經紀人富保羅（Rich Paul）近日出面回應了交易傳聞；同時，勇士傳奇球星伊古達拉（Andre Iguodala）與當家球星柯瑞（Stephen Curry）也針對可能成真的「詹柯連線」發表了看法。勇士隊整個休賽季都與戴維斯牽扯在一起，外界認為這是勇士在自由市場招募詹姆斯的「最大誘因」。然而，華盛頓巫師隊對於交易戴維斯興致缺缺。作為詹姆斯與戴維斯的共同經紀人，Klutch Sports執行長富保羅在參與《Game Over》Podcast節目時，被主持人直接問及戴維斯下個賽季是否會為巫師隊效力，他簡短地回答：「是的，他為什麼不呢？」當主持人進一步追問是否有潛在的交易正在醞釀時，富保羅更是語帶玄機地冷回：「我對此一無所知。」富保羅的簡短回應似乎已將交易大門關上。根據ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）先前的報導，巫師總管道金斯（Will Dawkins）是戴維斯的超級粉絲，完全沒有打算在今年夏天將其交易。巫師隊正致力於以戴維斯、楊恩（Trae Young）、選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）以及薩爾（Alex Sarr）為核心建隊。據悉，勇士向巫師提出的交易包裹包含了正在從前十字韌帶（ACL）傷勢中復原的巴特勒（Jimmy Butler）、多枚首輪籤與次輪籤。但勇士本身對送出巴特勒感到猶豫，加上巫師建隊藍圖已定，雙方分歧巨大。若無法引進戴維斯，勇士對詹姆斯的吸引力將大幅下降。儘管面臨重重困難，勇士陣營對於潛在的「詹柯連線」仍充滿期待。勇士傳奇球星伊古達拉在接受ESPN訪問時，分享了朋友傳給他的一段訊息，完美點出了這件事的歷史意義：「如果柯瑞能讓另一位同世代最偉大的球員來他的球隊打球，這對他來說意味著什麼？」伊古達拉指出，柯瑞曾在巔峰時期與杜蘭特（Kevin Durant）並肩作戰，如果現在又能吸引詹姆斯加盟，這不僅證明了他是個冠軍贏家，更證明了他是一位讓其他傳奇巨星在職業生涯尾聲都渴望合作的完美隊友。柯瑞本人本周在參加美國世紀錦標賽（高爾夫球賽）時也首度談及此事。他承認，如果「詹柯連線」成真，將是體育史上的奇蹟。柯瑞表示：「他即將迎來第24個賽季，而我是第18個賽季，我們之間曾有過無數次交手，這將成為NBA甚至體育史上最獨特的故事。但現在談論這個還言之過早。」柯瑞將決定權交給了詹姆斯，並幽默地透露了他的招募亮點：「你想打出好籃球，並和懂比賽的人在一起嗎？這能提升我們的下限與競爭力......而且灣區有很棒的高爾夫球場。」目前勇士僅能提供詹姆斯約390萬美元的老將例外條款，但財務報價顯然不是詹姆斯考量的核心。在缺乏戴維斯這個「誘餌」的情況下，柯瑞的個人魅力與灣區的環境，是否足以讓詹姆斯點頭答應加盟，將是今年夏天NBA最大的懸念。