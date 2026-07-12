我是廣告 請繼續往下閱讀

第9號颱風巴威11日經過台灣北方海面，為各地帶來風雨，也造成部分縣市傳出災情。日媒指出，雖然巴威才剛遠離，但南方海域預計很快又將有兩個熱帶低氣壓發展，其中一個位於台灣西南方的南海海域。日本氣象協會預報平台tenki報導，日本氣象協會指出，巴威颱風11日直撲沖繩石垣島、宮古島等先島群島，並於今（12）天凌晨登陸中國華中地區。預計颱風將持續北上，並於15日轉變為溫帶低氣壓，進入日本海。日本氣象協會提到，日本當地仍不可掉以輕心。颱風在轉化為溫帶低氣壓後，預計將在 15 日（週三）至 16 日（週四）期間朝北日本（北海道與東北地區）推進，將帶入大量的潮濕空氣，預估屆時風雨將再度增強。此外，隨著高空冷空氣流入，大氣狀態將變得極不穩定。東北與北海道地區在土壤含水量飽和的情況下，若再迎來新一波大雨，民眾必須對土石流等災害提高警覺。雖然巴威颱風逐漸遠離，但日本氣象廳最新天氣預測圖顯示，南方海面上很快有「雙颱雛形」，2個熱帶性低氣壓可能在24小時後生成，且東側海域也同時存在另一個低壓擾動。今年從1月到7月，每個月都有颱風生成。自記錄開始以來，只有三次出現從1月到7月每個月都有颱風的情況，分別是1965年、2015年和今年（2026年）。此外，2015年是唯一一個從1月到12月每個月都有颱風發生的年份。 2015年也是超級聖嬰年。由於今年也出現了聖嬰現象，因此日本氣象單位建議提高警覺。