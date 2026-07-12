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▲送走巴威颱風之後，台灣又回到炎熱夏季型態。（圖／記者陳明安攝）

未來一周天氣趨勢一圖看懂！午後雷雨、大熱天接力上陣

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

送走巴威颱風之後，台灣又回到炎熱夏季型態！中央氣象署今（12）日晚間發布7月13至19日一周的天氣預報圖表，雨勢部分，受到太平洋高壓勢力偏弱影響，環境水氣仍多，全台天氣將有陸續陣雨、午後大雷雨發生。氣溫部分，周三、四甚至高溫飆36度，台東甚至有發生焚風的機會。中央氣象署表示，送走了龐大的巴威颱風，但偏南風還是帶來了不少水氣，未來一周南部、臺東容易有短暫陣雨或雷雨，周一臺東恆春有較大雨勢，其他地區則要留意午後大雷雨，周一、周二其他時段也會有零星陣雨。氣溫部分，也恢復悶熱，周​三、周四臺東還有焚風，必須留意。未來一周降雨時程部分，受到南方水氣北移，明（13）日周一上班日南部、東南部地區有短暫陣雨或雷雨，尤其臺東恆春較大雨勢。其他地區也有零星短暫雨，尤其午後有大雷雨，周一中部以北地區、各山區有短延時豪雨；周二北部地區及各山區也有短延時豪雨。從7月15日（周三）開始，台灣環境吹西南轉偏南風，水氣還是不少，南部地區有短暫陣雨或雷雨，但其他地區則是回到晴天多雲氣候，高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四臺東地區有焚風發生的機率，，必須留意高溫、農作物要做好防範措施。