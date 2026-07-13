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2026世界盃8強賽中，英格蘭以2：1逆轉險勝挪威闖進四強。然而賽後，三獅軍團內部卻驚傳將帥意見分歧的風波。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽中的火爆訓話遭到唇語專家全盤曝光，他更在賽後直言對球隊「方方面面都不滿意」；這番話引來梅開二度的功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）不屑態度，隨即引發法國名宿與名嘴在節目上的正反激烈交鋒，甚至遭嗆「應該閉嘴」。根據《每日郵報》報導，英格蘭在對陣挪威的開場階段雖然佔據主動，但攻勢卻停滯不前。唇語專家尼古拉·希克林（Nicola Hickling）解讀了第一次官方補水暫停時的畫面，圖赫爾當時怒氣沖沖地對球員進行了嚴厲訓話：「再努力一點，速度再快一點！你們太僵了，就站在那裡不動！我們必須為各自的位置拼起來。聽教練組的安排，把球壓低，少一點推搡，把注意力放在球上！」圖赫爾更直接點名身穿18號球衣的安東尼·高登（Anthony Gordon）：「角球的時候你必須往右邊走，別從正面過來！你每次從正面過來我們都會丟球。現在聽好了：靠右，留在右側！」他最後咆哮道：「我需要所有人都拿出力量和強度。這是你們最後的機會，輸了就出局，行動起來！」雖然英格蘭隨後因失誤先丟一球，但最終憑藉貝林漢姆在常規時間與加時賽的兩記進球，驚險挺進四強。即便球隊逆轉晉級，圖赫爾賽後接受ITV採訪時依舊毫不客氣地批評：「結果當然非常好，但我對球隊的表现並不滿意。方方面面都不滿意。處理球草率、戰術犯錯、速度不夠快。我們今天只是足夠幸運。」得知主帥的嚴厲評價後，核心球員貝林漢姆隨即在受訪時公開反駁。當被問到圖赫爾的批評是否合理時，貝林漢姆言辭尖銳地回應：「也許吧。但他可能不知道，在這種極端酷熱的比賽條件下，面對哈蘭德（Erling Haaland）、厄德高（Martin Odegaard）這種對手是什麼感受。這支球隊絕對不好對付。」貝林漢姆強調：「我們一直努力營造積極的氛圍，進入四強應該保持下去。我對隊友只有讚美。你不可能每場都完成1000次完美傳球，有時你必須用艱苦的方式贏球，我們做到了。」這場將帥之間的隔空交火，立刻在體育節目上掀起大戰。法國名宿勒伯夫（Frank Leboeuf）在ESPN節目中公開力挺圖赫爾，並強烈譴責貝林漢姆的態度，認為他應當「管好嘴巴」：「圖赫爾批評得完全有道理。我實在不明白貝林漢姆為什麼非要回應主教練。球隊有明確的上下級之分，教練想說什麼是他的自由，球員只管閉嘴！不要公開評論主帥。就算圖赫爾說得不對，你也該放在心裡，不能對著媒體反駁。也許他覺得自己地位穩固，但下場比賽他完全可能坐上替補席。」然而，英格蘭名嘴內維爾（Gary Neville）卻抱持完全相反的正面看法，認為這種坦誠的碰撞對英格蘭爭冠反而是件好事：「這兩段採訪我都很喜歡。圖赫爾十分真誠，貝林漢姆的回應也格外精彩。你能看到兩位極具主見、世界級水準的將帥。過去大家總是客客氣氣，現在這種直白的情緒衝突和坦誠碰撞，對英格蘭而言是積極的信號。」面對風波越演越烈，圖赫爾隨後也出面緩和氣氛，大讚球隊克服逆逆境的韌性與信念，並補充說自己已經「愛上了」這群會不惜一切代價爭取勝利的球員，試圖為這場將帥風波暫時劃下句點。