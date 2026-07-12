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台東玄濟宮因「紫衣尬電師父」鄔馨茹號稱能跟外星人溝通、數百名信眾跪地參拜等畫面，在網路掀起討論。但近期宮廟卻遭人丟雞蛋、潑糞等事件，如今宮廟建築也被檢舉涉嫌違建。台東縣政府建設處表示，若7月22日前未完成補件，將正式被發函列入拆除期程。建設處建管科指出，6月22日玄濟宮就被認定是違章建築，並通知30天內補辦建築執照，但目前仍沒收到廟方提出任何補照申請。若期限屆滿仍未完成相關程序，宮廟不僅會被違建處分，要求所有權人自行拆除，若最終由縣府執行拆除，相關工程費用將依法向建物所有權人追償。建設處長蔡勝雄指出，玄濟宮的所在地屬於城鎮區乙種建築用地，只要依規定完成補照程序，仍有機會合法化，台東縣內等待拆除的違章建築數量眾多，除非建物已嚴重影響公共安全，才會優先緊急拆除。一般違建即使被列入排拆名單，實際拆除時程仍須視縣府經費及排程而定。