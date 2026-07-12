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中華職棒中信兄弟38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula），今（12）日面對富邦悍將繳出5局無失分好投，收下生涯第76勝，並列聯盟勝投榜前10名。德保拉賽後表示，來台每一勝對他來說都很重要，他坦言，雖然已經來台7年，但仍想要繼續在兄弟打球，甚至以「兄弟人」的身份退休，但目前還沒有退休的想法，「不管投幾年，都會想在兄弟待到退休。」此役面對悍將打線，德保拉繳出5局無失分好投，僅被敲出2安，送出4次三振，奪下本季第5勝，也是他個人生涯第76勝，與兄弟傳奇洋投風神（Jonathan Hurst）並列聯盟勝投第10名，最快下一場登板就可以獨居第10名。而德保拉生涯在兄弟拿下76勝，早已超越風神，成為隊史洋投勝投王。德保拉賽後坦言，並不知道這是自己在中職的第76勝，因為每場比賽對他來說都很重要。德保拉回憶，2020年剛來台灣時，因為肩膀剛開完刀，還在找狀況、節奏，所以前幾場比賽狀況不好，他感謝當時的總教練邱昌榮、投手教練佛斯特（John Foster）願意給他時間跟機會。被問到想不想拚拚看「羅力條款」，德保拉笑了笑，並直說「太久了」。他認為洋將要取得本土資格，應該6年就夠，「在聯盟每年投超過140局，就可以取得本土資格。」他笑說，自己來台時已經32歲，若按規定取得9年年資，已經41歲。不過德保拉也說，會想要繼續留在兄弟打球，甚至以「兄弟人」的身份退休，「畢竟我在這裡已經7年，也會希望生涯在這裡打到最後，不會想說要去別隊，來這裡這麼久，就會想要在這裡退休。」他透露，從去年開始萌生這個想法，但也強調還沒有要退休，「上帝想讓我再投5年，我就再投5年，不過不管投幾年，都會想在兄弟待到退休。」過去這7年，德保拉說，一直以來的心態都是保持強大的心理素質，「不順利的時候心態要很強大，我們都是人，一定會遇到不順的狀態，保持心理素質強大，繼續努力、訓練，感謝上帝讓我健康回到球隊，希望可以保持健康持續下去。」