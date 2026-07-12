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▲劉冠廷以《雙囍》拿下北影最佳男主角。（圖／記者葉政勳攝）

劉冠廷今（12）日晚間今以《雙囍》奪下第28屆台北電影節影帝，他哽咽地感謝老婆孫可芳，「妳在我19歲就看到我了！我不知道妳哪來的勇氣把所有青春投注在我身上，謝謝妳包容還像屁孩的我，我會繼續努力！」致詞時，劉冠廷感謝評審、一起入圍的男主角們、導演、監製、編劇，「謝你們願意把角色交到我手上，希望沒有辜負你們」，並謝謝同劇演員，「謝謝你們來演，還有以前劇場遇到的演員，提醒我要更努力！」劉冠廷形容演員像壽司師傅，大家把材料擺在面前，自己需要做的就是把飯跟食材捏在一起，「以前到現在不覺得自己有才華，才能不斷努力再努力」，此外，他感謝爸媽一直辛苦的工作，讓他不敢怠惰，「希望拿到這個獎你們會開心」。接著劉冠廷提及老婆孫可芳，「謝謝孫可芳小姐，妳在我19歲就看到我了，不知道妳有什麼勇氣，把自己大半輩子青春投注在我身上，雖然我還是18年前的屁孩，謝謝妳一直包容我，生了這麼可愛的小孩，謝謝小太陽來到我們生命，我會繼續努力！」最後，劉冠廷希望全天下孩子們都平安健康長大，「身為大人我們也能療癒內心小孩，跟內心的小孩和解，就從百貨公司的電梯開始，就是把空位讓給我們推推車的人吧！」