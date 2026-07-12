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日本經紀公司「株式會社HJ」今年5月1日宣布推出全新偶像團體「ミラきゅる」（MiraQle），由5名小學四年級女童組成，官方將其定位為「甜點師偶像」，團體概念以甜點主題貫穿造型與歌曲，6月3日發行出道曲《ぷってぃん》並公開音樂錄影帶。5名成員皆出身自該公司先前經營的小學生偶像選拔活動，因表現出色而另組新團。事實上，「ミラきゅる」並非該公司唯一的兒童偶像企劃，其姊妹團「ひめらぶ」同樣由小學生組成，先前發行的出道曲也曾創下逾50萬次MV觀看與1700萬次TikTok播放的成績。此類「小學生偶像」在日本已行之有年，部分家長世代將其視為孩子圓夢的舞台，社群留言中也不乏「自己小時候未能實現的偶像夢，如今由孩子完成」的支持聲音。然而，這類產業模式在日本社會與國際間持續存在爭議。過去已有多起「小學生／國中生偶像」團體因握手會、付費合影等活動，被質疑吸引不當的成人粉絲關注，兒童福利與人權相關團體也多次公開呼籲加強規範。批評者指出，即便包裝主題看似無害（如甜點、公主等），只要活動本質仍建立在「偶像—粉絲」的成人消費邏輯上，就存在結構性風險，這與單純的兒童才藝表演或童星演出並不完全相同。隨著「ミラきゅる」出道消息在網路擴散，各方討論也持續延燒，部分網友聚焦於孩子追夢的正面意義，也有聲音對兒童偶像產業的長期爭議表示憂心。這場關於兒童星探與偶像市場分際的討論，短期內恐怕難有定論。