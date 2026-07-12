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人工智慧（AI）產業迅速發展，AI概念股迎來驚人漲幅。不過，摩根士丹利財富管理部門首席投資長莎雷特（Lisa Shalett）近日再度看衰，認為市場對AI發展過度樂觀，並點名晶片相關類股估值過高，認為晶片製造商的定價能力有限。根據彭博報導，莎雷特在節目《Surveillance》接受專訪時表示，「我們看到AI資料中心技術架構正逐漸改變，許多超大規模雲服務商如今在自研晶片，以壓低成本。」莎雷特發出上述警告之際，韓國晶片製造商SK海力士完成265億美元（約新台幣8510億元）募資，周五開始在那斯達克掛牌交易，創下外國企業在美國規模最大的首次公開募股紀錄。與此同時，SK海力士在韓國上市的股票近期劇烈波動，自上月達峰以來已下跌26%。不過，莎雷特認為，大致來看，目前AI投資領域仍有充裕可用資金流入，她也指出，半導體產業也正重演過去常見的循環，即當供應鏈出現瓶頸，部分業者藉機賺取超額利潤後，下游客戶便會加快尋找成本更低的替代方案。她表示，更多跡象表明，晶片製造商的定價能力有限，意味著這些股票可能因為對人工智能支出的樂觀情緒而上漲過頭。莎雷特在一份投資者報告中稱，半導體族群已呈現「明顯超買」。她在節目中表示，從晶片ETF到費城半導體指數，都可以看到支持這一判斷的跡象。根據彭博匯編的數據，費城半導體指數的本益比自2022年以來已成長逾兩倍。莎雷特自認，Meta近期對AI策略的調整，意味著大型科技公司已開始重新檢視數千億美元巨額資本支出的訊號。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 上週表示，公司正評估是否將部分 AI 基礎設施出租給外部客戶，以提高資產價值。她表示，這顯示市場已開始討論AI投資的速度、節奏與投資報酬率，以及如何提前推動變現策略。最後，她認為AI 資本支出的成長可能已進入初步減速階段。摩根士丹利近期不斷公開點名晶片與記憶體族群，在上週曾表示，目前記憶體產業正逐漸逼近「變化速率頂峰（Peak Rate of Change）」，包括DRAM價格漲幅、庫存改善速度及企業獲利預期上修幅度皆開始放緩，意味記憶體族群短期可能面臨股價修正及波動加劇；大摩認為，市場最大的誤區，在於將「變化速率放緩」誤認為景氣反轉。然而，大摩卻對股價是否下跌語帶保留，強調AI需求仍持續支撐記憶體市場，基本面並未惡化。而在上周大摩公開點名記憶體後，美光股價隨即從周二和周三的低點905元，在周四和周五一路上揚，甚至一度重返千元大關，最後收在979元。