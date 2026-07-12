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擺攤彩券整疊40張被偷走！輪椅伯伯落淚全場心疼

▲萬華轄區警方表示，當時獲報立即派遣巡邏警網到場，立即調閱監視器。（圖／爆廢公社）

▲有不少人直接前往西門町現場幫忙抓賊，隨後就有熱心民眾在不遠處找到了疑似盜竊彩券男子，並帶回現場交給警方處理。（圖／爆廢公社）

台北市西門町今（12）日晚間傳出一起彩券竊盜事件。一名民眾在社群平台發文表示，今日 18 點 20 分左右，就在西門町 H&M 前方，一名可疑男子疑似趁機將一疊彩券收入口袋後離開現場，讓辛苦販售彩券、坐在輪椅上的老伯伯蒙受損失。所幸警方到場時，剛好有熱心目擊者抓到涉案嫌犯，警方隨即上前將人上銬，整起案件目前正持續釐清中。稍早有目擊者在臉書社團《爆廢公社》透露，在西門町 H&M人行道前，有可疑人士拿走了正在擺攤的輪椅阿伯桌上的一疊彩券後，便若無其事地離開，整個過程相當自然。隨後阿伯事後發現彩券短少，才驚覺可能遭人竊取，忍不住當場哭泣。也讓原PO氣憤表示：「人家伯伯很努力賣彩券，一張才賺多少錢，你把一疊偷走，人家要賺多久才能打平」，並公布相關資訊，希望竊賊能夠得到制裁。貼文曝光後，引發大批網友關注，更有不少人直接前往西門町現場幫忙抓賊，隨後就有熱心民眾在不遠處找到了疑似盜竊彩券男子，並帶回現場交給警方處理。警方根據民眾指認，將男子上銬帶回偵辦，但是男子矢口否認犯罪，隨後查出彩券共計40張 (共計8000元)。萬華轄區警方表示，當時獲報立即派遣巡邏警網到場，立即調閱監視器，且當下有網友指認竊嫌，隨即上前逮到這名可疑的簡姓男子（72歲），並上銬將人帶回，遭竊彩券也已經找回，盜竊原因還有待釐清中，警方提醒民眾，西門町人潮眾多，商家及攤販應提高警覺，避免類似事件再次發生。