效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊的台灣好手林安可，7月打擊手感漸入佳境，昨（12）日演出單場雙響砲，且連2天開轟，7月打擊率高達3成75、OPS 1.349。《日刊體育》指出，林安可前役2支全壘打擊球初速都超過175公里，尤其是第1轟，是驚人的「超低空平射砲」，連職業裁判都難以第一時間掌握，西武隊監督西口文也也大讚，「他是一位能打出極佳彈道與扎實飛球的打者。」
林安可「超低空平射砲」 連裁判都無法準確捕捉
1局上西武隊先馳得點拿下1分後，林安可在傷口上灑鹽，敲出一發平射砲，球的位置正好在右外野全壘打標竿附近。然而，場上裁判卻第一時間判定為界外球。據《日刊體育》報導，當時西武隊休息區的隊友們，異口同聲地發出「欸？」的質疑聲。西武隊監督西口文也事後也坦言，「真的被嚇出一身冷汗。」透過電視輔助判決，最終成功改判為全壘打。
據《日刊體育》指出，這球擊球初速高達177.5公里，最高點卻僅有13公尺，如此驚人的「超低空平射砲」，速度快到連職業裁判的眼睛一時間都無法準確捕捉。 西口文也賽後也大力讚賞，「他是一位能打出極佳彈道與扎實飛球的打者，第2支（全壘打）也打得非常漂亮。」
林安可7月手感火燙 坦言過去擊球節奏稍微太慢
到了4局上第2打席，林安可再轟出一發擊球初速176.6 公里的「怪力轟」。林安可賽後表示，「賽季前半段的時候，自己的擊球節奏稍微有點太慢了。」並透露自己經過二軍的重新調整後，已經確實做出了修正。
受到林安可這2發驚天全壘打的鼓舞，西武隊打線的火力被徹底點燃，全隊狂掃14支安打、灌進12分，以12：1輕取火腿隊，睽違3週再度取得系列賽領先，也守住洋聯第2名的席次。林安可自6月底歸隊後，7月手感火燙，出賽5場，17打數敲出6安含3轟，貢獻6分打點，單月打擊率3成75、長打率.938、OPS 1.349。
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1局上西武隊先馳得點拿下1分後，林安可在傷口上灑鹽，敲出一發平射砲，球的位置正好在右外野全壘打標竿附近。然而，場上裁判卻第一時間判定為界外球。據《日刊體育》報導，當時西武隊休息區的隊友們，異口同聲地發出「欸？」的質疑聲。西武隊監督西口文也事後也坦言，「真的被嚇出一身冷汗。」透過電視輔助判決，最終成功改判為全壘打。
據《日刊體育》指出，這球擊球初速高達177.5公里，最高點卻僅有13公尺，如此驚人的「超低空平射砲」，速度快到連職業裁判的眼睛一時間都無法準確捕捉。 西口文也賽後也大力讚賞，「他是一位能打出極佳彈道與扎實飛球的打者，第2支（全壘打）也打得非常漂亮。」
到了4局上第2打席，林安可再轟出一發擊球初速176.6 公里的「怪力轟」。林安可賽後表示，「賽季前半段的時候，自己的擊球節奏稍微有點太慢了。」並透露自己經過二軍的重新調整後，已經確實做出了修正。
受到林安可這2發驚天全壘打的鼓舞，西武隊打線的火力被徹底點燃，全隊狂掃14支安打、灌進12分，以12：1輕取火腿隊，睽違3週再度取得系列賽領先，也守住洋聯第2名的席次。林安可自6月底歸隊後，7月手感火燙，出賽5場，17打數敲出6安含3轟，貢獻6分打點，單月打擊率3成75、長打率.938、OPS 1.349。