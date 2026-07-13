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ZARA明星單品寬褲成跌倒凶器

這條寬褲為何危險？

寬褲是許多女孩出門的必備穿搭，但近期在歐洲卻出現了寬褲災情，知名服飾品牌ZARA一款主打舒適且飄逸的寬褲「Flowing Wide-Leg Trousers」，在社群平台掀起抱怨聲浪，不少女子直指這款寬褲成為讓她們頻頻跌倒的凶器，並秀出自己膝蓋和手上的傷痕，甚至有人因此跌到骨折。根據英國「地鐵報」（Metro）報導，ZARA最新一款引發轟動的明星單品，在網路上掀起熱議，但原因卻與過往完全不同。這款售價 25.99 英鎊（約新台幣千元上下）的垂墜感寬褲「Flowing Wide-Leg Trousers」，最近被控訴是嚴重的「跌倒凶器」，導致許多穿上這款寬褲的女子摔得鼻青臉腫。截至目前，TikTok 上標有 #Zaratrousers 標籤的影片已超過 2,000 支。影片中隨處可見年輕女性被自己的褲管絆倒，並紛紛曬出因此留下的傷痕與瘀青。一支由創作者摩根娜（Morgana）上傳的影片，展示了她穿著這條褲子時遭受的一連串慘劇——擦傷的手肘、破皮的膝蓋，甚至連手機螢幕都摔得粉碎。這支影片在該社群平台上已突破 230 萬次觀看。另一名TikTok用戶Lina則調侃，「這條褲子背後的故事簡直可以拍一部 Netflix 紀錄片了。它是我此生最愛的褲子，但穿著它的時候，我大概差點死掉八次」；她的影片同樣吸引了超過兩百萬次瀏覽，留言區也引來大批網友圍觀，爭相分享自己擦傷的膝蓋，或是打著石膏的手腕照片。英媒指出，這條褲子的問題正是出在「寬版且輕薄飄逸」的設計。穿著它時，褲管的布料相當容易被腳底或鞋跟死死纏住，下一秒整個人就會失去重心往前撲倒。這種被寬褲絆倒的慘痛經驗並非 Zara 顧客獨有，澳洲媒體nine.com.au指出，團隊內就有多人曾因穿著這種剪裁（無論是牛仔褲、正裝寬褲還是運動寬褲）而遭遇血光之災，尤其是在上下樓梯的時候相當容易摔倒，腳底很容易卡住褲角，尤其是高跟鞋、寬褲加上樓梯，絕對是通往地獄的組合。這起廣泛現象也受到CNN關注，CNN指出，一些女性在網路上發文稱，她們穿Zara的一條褲子導致受傷。她們表示，這條寬褲的褲管太寬，容易絆倒人，但ZARA方面並未回覆。