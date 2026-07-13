效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊的台灣好手林安可，是台灣棒壇少數台灣、阿根廷混血球員。隨著2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）即將進入尾聲，日本媒體也好奇，母親是阿根廷人的林安可，是否有觀看賽事。據《日刊體育》報導，林安可昨（12）日受訪時笑說，「我有看比賽，看到阿根廷贏球真的非常開心！」他也期待「藍白軍團」能走到最後，成功衛冕。
林安可跨海替阿根廷加油 希望母親家鄉能成功衛冕
現年29歲的林安可，父親是台灣人，母親安采湄則是阿根廷人，是台灣棒壇少數的台、阿混血球員。2022年阿根廷棒協曾邀請林安可加入國家隊，參加第5屆WBC經典賽資格賽，不過當時考量到中職賽季進行中，加上剛傷癒復出，林安可最終婉拒阿根廷棒協邀約。
阿根廷在8強賽以3：1擊退瑞士，驚險晉級4強賽，離成功衛冕還差2勝。日媒也好奇林安可是否有看比賽。據《日刊體育》報導，林安可受訪時笑著表示，「我有看比賽，看到阿根廷贏球真的非常開心！」也為母親的家鄉送上祝福，「會虔誠祈禱他們能一直走到最後。」《日刊體育》指出，林安可相當期待阿根廷能夠順利奪冠。
阿根廷將在台灣時間7月16日凌晨3點於4強賽交手英格蘭，被外界評估是一場「五五波」的比賽。兩國在歷史上曾交手過14次，英格蘭取得6勝5和3敗的對戰優勢。
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現年29歲的林安可，父親是台灣人，母親安采湄則是阿根廷人，是台灣棒壇少數的台、阿混血球員。2022年阿根廷棒協曾邀請林安可加入國家隊，參加第5屆WBC經典賽資格賽，不過當時考量到中職賽季進行中，加上剛傷癒復出，林安可最終婉拒阿根廷棒協邀約。
阿根廷在8強賽以3：1擊退瑞士，驚險晉級4強賽，離成功衛冕還差2勝。日媒也好奇林安可是否有看比賽。據《日刊體育》報導，林安可受訪時笑著表示，「我有看比賽，看到阿根廷贏球真的非常開心！」也為母親的家鄉送上祝福，「會虔誠祈禱他們能一直走到最後。」《日刊體育》指出，林安可相當期待阿根廷能夠順利奪冠。
阿根廷將在台灣時間7月16日凌晨3點於4強賽交手英格蘭，被外界評估是一場「五五波」的比賽。兩國在歷史上曾交手過14次，英格蘭取得6勝5和3敗的對戰優勢。
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