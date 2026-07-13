日本天王木村拓哉首次海外巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》11月13日、14日將在台北流行音樂中心開唱，日前「台灣在住登記抽選」已結束，不少歌迷鎩羽而歸，不過別急著放棄，今（13）日下午1點起正式開放「全球登記抽選」於Ticket Plus遠大售票系統登記，只要上一階段未中選者，以及符合資格的海外歌迷，都還有最後一次抽選機會。《NOWNEWS今日新聞》也整理全球登記抽選時間、結果公布、付款期限、一般售票及實名制注意事項，想朝聖木村拓哉首次台灣演唱會的粉絲，千萬別錯過這次機會。
木村拓哉《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》台北站採全程實名制售票，前一波「台灣在住登記抽選」已於7月8日（三）13:00截止，主辦單位今天下午1點起接續開放「全球登記抽選」，將一路開放至7月15日下午1點截止。若上一輪沒有抽中，記得一定要重新登記，因為前一階段的登記資料已全部失效，不會自動保留資格。
以下為本文重點：
木村拓哉台北演唱會時間、地點、票價
全球登記抽選時間
一般售票時間
實名制QA一次看
📌木村拓哉台北演唱會時間、地點、票價
演出時間：
2026年11月13日（五）19:00
2026年11月14日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心表演廳
演出票價：
1F座席5800元
2F座席4800元、4200元
3F座席3800元
1F身障席2900元
2F身障席2100元
售票系統：Ticket Plus遠大售票系統
📌全球登記抽選時間
參加資格：上一階段「台灣在住登記抽選」未中選者，以及符合資格的海外人士
登記時間：2026年7月13日（一）13:00～2026年7月15日（三）13:00
結果公布：2026年7月17日（五）12:00起陸續以Email及簡訊通知
付款期限：2026年7月17日（五）確認中選後至2026年7月18日13:00截止
登記頁面：https://reurl.cc/xWYn31
📌一般售票時間
若抽選結束後仍有剩餘票券，將於2026年7月29日（三）中午12點開放一般售票。不過主辦單位也提醒，如果2階段抽選就已售完全部票券，將不會進行一般販售，因此想提高成功率，仍建議把握這次全球登記抽選。
📌實名制QA一次看
Q：第一輪沒抽中，需要重新登記嗎？
需要。第一階段抽選結束後，所有登記資料都會立即失效，不會自動延續到第二輪，因此想再次參加抽選，必須重新完成登記。
Q：一個帳號最多可以登記幾張？
每個會員帳號每場最多登記2張，就算分開送出申請也不能超過2張。
Q：同一張身分證可以重複登記嗎？
不行。同一張身分證或居留證，同一場演出只能登記一次，若重複登記或冒用他人證件，主辦單位有權取消抽選資格及票券。
Q：資料填錯可以修改嗎？
不行。付款完成後姓名及證件資料均不得修改，如填寫錯誤，只能依規定退票，不能直接更換資料。
Q：登記完成後可以取消嗎？
登記成立2小時內不得取消；超過2小時後，可於登記期間內取消後重新登記，但截止後將無法再修改或重新送件。
Q：演唱會可以拍照或錄影嗎？
不可以。活動現場全面禁止拍照、錄影、錄音及直播，違規者除會被要求刪除影像外，也可能直接請離場，且不予退票。
Q：有哪些東西不能帶進場？
禁止攜帶非官方螢光棒、金屬製品、玻璃製品、雷射筆、煙火及其他危險物品，也提醒歌迷不要購買黃牛票或非官方管道票券，以免影響自身權益。
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木村拓哉台北演唱會時間、地點、票價
全球登記抽選時間
一般售票時間
實名制QA一次看
📌木村拓哉台北演唱會時間、地點、票價
演出時間：
2026年11月13日（五）19:00
2026年11月14日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心表演廳
演出票價：
1F座席5800元
2F座席4800元、4200元
3F座席3800元
1F身障席2900元
2F身障席2100元
售票系統：Ticket Plus遠大售票系統
📌全球登記抽選時間
參加資格：上一階段「台灣在住登記抽選」未中選者，以及符合資格的海外人士
登記時間：2026年7月13日（一）13:00～2026年7月15日（三）13:00
結果公布：2026年7月17日（五）12:00起陸續以Email及簡訊通知
付款期限：2026年7月17日（五）確認中選後至2026年7月18日13:00截止
登記頁面：https://reurl.cc/xWYn31
📌一般售票時間
若抽選結束後仍有剩餘票券，將於2026年7月29日（三）中午12點開放一般售票。不過主辦單位也提醒，如果2階段抽選就已售完全部票券，將不會進行一般販售，因此想提高成功率，仍建議把握這次全球登記抽選。
📌實名制QA一次看
Q：第一輪沒抽中，需要重新登記嗎？
需要。第一階段抽選結束後，所有登記資料都會立即失效，不會自動延續到第二輪，因此想再次參加抽選，必須重新完成登記。
Q：一個帳號最多可以登記幾張？
每個會員帳號每場最多登記2張，就算分開送出申請也不能超過2張。
Q：同一張身分證可以重複登記嗎？
不行。同一張身分證或居留證，同一場演出只能登記一次，若重複登記或冒用他人證件，主辦單位有權取消抽選資格及票券。
Q：資料填錯可以修改嗎？
不行。付款完成後姓名及證件資料均不得修改，如填寫錯誤，只能依規定退票，不能直接更換資料。
Q：登記完成後可以取消嗎？
登記成立2小時內不得取消；超過2小時後，可於登記期間內取消後重新登記，但截止後將無法再修改或重新送件。
Q：演唱會可以拍照或錄影嗎？
不可以。活動現場全面禁止拍照、錄影、錄音及直播，違規者除會被要求刪除影像外，也可能直接請離場，且不予退票。
Q：有哪些東西不能帶進場？
禁止攜帶非官方螢光棒、金屬製品、玻璃製品、雷射筆、煙火及其他危險物品，也提醒歌迷不要購買黃牛票或非官方管道票券，以免影響自身權益。