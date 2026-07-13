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▲阿信透露接下來將休息半年，希望大家都要健健康康的，等到五月天再次回歸。（圖／相信音樂提供）

五月天因受巴威颱風影響，昨（12）日挑戰一天兩場演出，不僅精彩度不減，反而加倍還給歌迷，兩場演唱會加起來超過8小時，非常寵粉。而原定昨晚是最終場，卻因為颱風延期明晚還有一場，阿信在台上脫口：「五月天今晚將創下史上最快暫別演唱會，明天就是復出演唱會。」讓全場聽了哈哈大笑。五月天昨日中午唱了4小時才結束，沒想到晚上依舊體力不減，從7點一路唱到11點半，看見粉絲不斷喊著「安可」，阿信不斷勸大家回家吧，但歌迷們卻表示不要，於是五月天寵粉加碼三安讓眾人嗨翻，直呼：「一場比一場還久，太厲害了吧」、「唱得比我上班時間還久了」、「哭爆」、「有一位寵粉的主唱真好。」面對演唱會最終場，阿信突然感性說道：「接下來我們要先休息半年，寫歌半年，選歌半年，然後通通作廢再半年，再重新寫歌、充電半年繼續休息半年，寫歌半年，所以第10張專輯什麼時候會完成，說真的我也不知道。」因此希望大家都要健健康康的，等到五月天再次回歸，這段話讓許多資深粉絲聽哭。不過話鋒一轉，阿信幽默表示「五月天今晚將創下史上最快暫別演唱會，明天就是復出演唱會。」原來因颱風攪局，原本7/10的場次延至今晚。而先前曾傳出這是巡演最終站，阿信昨日在台上也提到：「這次的收官演唱會，再次感謝現場每位朋友，大家想必都是粉絲中的粉絲。」也讓現場增添許多感性和不捨。