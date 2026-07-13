《體育畫報》也分析對比詹姆斯爭奪戰的4支潛在球隊，勇士確實有2大明顯優勢，首先是格林、柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯好交情，此外勇士主場也是距離洛杉磯最近的地方。

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「我當然提了，而且那個招募計畫非常瘋狂。憑我跟他在裡面分享的那些想法，絕對夠讓他的大腦好好思考了。」

尤其勇士在詹姆斯爭奪戰中，其實手握2大優勢，首先就是格林、柯瑞與詹姆斯的好交情，雙方可能建立一個長期合作計畫，當然包含生涯晚年再拚一座冠軍，「另外，勇士主場距離他洛杉磯的家，絕對是最近的。」

「他們很可能已經安排好交易，但耐人尋味的是，他們至今仍對穆迪隱瞞此事。」

▲金州勇士如果想同時簽下詹姆斯與格林，首先需要送走射手前鋒穆迪（Moses Moody）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士對於招募超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）不遺餘力，甚至派出格林（Draymond Green）親自招募密談，根據《體育畫報》記者 Joey Akeley報導，格林與詹姆斯最近確實前往波多黎各一起打高爾夫球，期間格林向詹姆斯拋出橄欖枝，解釋他的瘋狂計畫。近期據傳格林與詹姆斯偕同其他好友，一起到南美洲度假，格林接受《體育畫報》訪問時，也證實兩人周末確實一起在波多黎各打高爾夫球。「如果我們在一起那麼多天，我卻從頭到尾沒說過：『嘿，我們得好好聊聊。這到底是怎麼回事？我們接下來要幹嘛？』那我就是瘋了。」格林直接了當表示：詹姆斯和格林目前都是自由球員，不過外界普遍預期，格林將會與勇士續約，他先前拒絕2770萬美元的球員選項，目的就是協助球隊在薪資空間上更具彈性，自己則視情況降薪、與球隊重新簽下複數年合約，因此格林的作法，也引發許多人猜測詹姆斯將會來到灣區。詹姆斯似乎對有意爭奪他的球隊都保密到家，目前外界普遍預期，他最終會在騎士、熱火、76人或勇士之中，選擇其一簽約。針對格林口中的「瘋狂計畫」，《體育畫報》報導中猜測，「格林是否認為，如果詹姆斯加入，勇士隊將會進行一筆重磅交易？我想這是有可能的。」又或者，這更像是一個球場之外的招募——關於詹姆斯在待在灣區期間，所能建立的那些商業與人脈網絡，如果勇士得知詹姆斯有意加盟，他們很可能會迅速接連做出三個舉動，首先就是交易掉受傷休養中的穆迪（Moses Moody）。《體育畫報》分析，勇士如果將穆迪交易到一支重建中球隊，將創造額外1300萬美元的薪資空間，以同時容納詹姆斯與格林的合約。接著，勇士會給格林一份為期2年、價值約3600萬美元的合約，最後向詹姆斯提供他們所能給的最後一張全額中產特例，價值約為1500萬美元，比起熱火、騎士來說，價碼絕對最為優渥。透過這三步操作，勇士能將團隊薪資壓在第一層上限的2.09億美元之下，但會因為使用中產特例，受到該上限的嚴格限制。