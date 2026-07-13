2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月15日凌晨3點的4強淘汰賽，由「高盧雄雞」法國對決「無敵艦隊」西班牙。法國的速度與終結能力，對抗西班牙的控制力與節奏。雙方在世界盃開踢前，都被視為奪冠熱門，且都展現出實力，因此這場比賽給人一種冠軍賽提前上演的感覺。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場4強淘汰賽法國VS西班牙的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/15 法國VS西班牙基本資訊
📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果
📍法國VS西班牙戰力分析
📍關鍵看點
📍法國VS西班牙戰術分析
📍法國VS西班牙預測先發名單與傷兵名單
📍法國VS西班牙近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃4強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/15 法國VS西班牙基本資訊
📍比賽對戰：法國VS西班牙（世界盃4強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月15日 凌晨3點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（阿靈頓）
📍主裁判：FIFA尚未公布
📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果
📍法國VS西班牙戰力分析
法國：核心焦點是楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni），他因大腿傷勢被列為比賽當天決定，不過仍被列入預測先發中。楚阿梅尼是法國的防守中場核心，因此儘管科內（Manu Koné）替補表現出色，但楚阿梅尼的健康狀況在這場關鍵對決中至關重要。圖拉姆（Marcus Thuram）也因小腿問題被列為比賽當天決定，但預計不會先發。由姆巴佩（Kylian Mbappe）引領進攻，登貝萊（Ousmane Dembele）和奧利塞（Michael Olise）提供創造力。
總教練德尚（Didier Deschamps）對球隊的設定是接受控球率較低的情況，並在贏得球權的瞬間，將姆巴佩、登貝萊和奧利塞投入空間來重創對手。整個計畫都取決於楚阿梅尼和拉比奧（Adrien Rabiot）這道屏障能否挺住，這正是為什麼楚阿梅尼的狀態是這場對決的戰術樞紐。如果他無法上場或受到限制，法國將在最糟糕的時間點失去他們最好的斷球手。
西班牙：西班牙隊全員健康，先發名單中沒有球員被列入傷兵名單，看起來將派出他們最強的陣容。羅德里（Rodri）在中場底端掌控節奏，佩德里（Pedri）在防線之間穿插，亞馬爾（Lamine Yamal）提供邊路寬度與創造威脅的瞬間，奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）領銜鋒線，巴埃納（Alex Baena）則從左路內切輪轉。
總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的球風是通過中場控制比賽，並調動對手的防守區塊直到出現空檔。如果西班牙能在中場三分之一區域佔據上風，他們就能令人窒息的主導比賽並掌控其節奏，這正是他們非常渴望的比賽走向。
📍關鍵看點
西班牙中場 vs 法國雙後腰：羅德里和佩德里對抗楚阿梅尼和拉比奧是這場比賽的「局中局」。如果西班牙組合掌控了節奏，法國就會被壓制在後方；如果楚阿梅尼保持健康且法國的屏障穩固，他們就能打破西班牙的節奏並展開反擊。這個區域很可能決定這場對決的勝負。
亞馬爾 vs 迪涅：西班牙右路的威脅與法國左後衛的對抗，將是大部分危險的來源。亞馬爾向內側切入至其左腳的舉動，是迪涅（Lucas Digne）和法國必須在整個90分鐘及更長時間裡去限制的對抗。
姆巴佩 vs 西班牙中後衛：防線後方是法國致命的地方。庫巴爾西（Pau Cubarsi）和拉波爾特（Aymeric Laporte）在面對姆巴佩的跑動時保持高防線，是反擊中可能每分每秒決定勝負的戰鬥，且與某些人不同，姆巴佩往往能把握住他獲得的那一次機會。
📍法國VS西班牙戰術分析
西班牙：西班牙渴望控球，並希望利用控球來拉扯法國的防守區塊，直到其出現裂痕。羅德里設定節奏，佩德里在防線間游走，奧爾莫（Dani Olmo）提供後插上的跑動，亞馬爾拉開邊路寬度，而巴埃納與奧亞爾薩瓦爾則圍繞他進行輪轉。如果西班牙贏下中場，他們就能掐斷此役的懸念。
法國：法國則是為了在控球率較低的情況下生存，並在贏得球權的瞬間懲罰對手。楚阿梅尼和拉比奧的雙後腰組合目的在保護後防四人組，並將姆巴佩、登貝萊和奧利塞推入轉換進攻中，他們是4強中擁有最具威脅的突擊能力。
整個法國的計畫都依賴於這道屏障的穩固，這也是為什麼楚阿梅尼的健康狀況是關鍵樞紐。如果他受到限制，法國將失去減緩西班牙中場節奏的斷球手。
總結：西班牙的控制力，對抗法國在反擊中懲罰對手的能力。贏下中場，西班牙就很有可能贏下比賽。而一旦給予法國奔跑的空間，局勢將在轉瞬之間發生逆轉。
📍法國VS西班牙傷兵名單與預測先發
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni，當天決定）、圖拉姆（Marcus Thuram，當天決定）
西班牙傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽法國預測先發（4-2-3-1）：
⚽西班牙預測先發（4-3-3）：
📍法國VS西班牙近期狀態
法國：上一次捧起世界盃冠軍已是2018年，法國在本屆賽事至今享受了近乎完美的旅程，在I組中拿滿了9分積分，隨後在未失一球的情況下通過了3場淘汰賽。先是擊退瑞典、巴拉圭，隨後在8強賽以2：0擊敗摩洛哥。
法國連續3屆闖入世界盃4強，已經創造了歷史，目前已8次闖入世界盃的4強，這一數據僅次於義大利的12次。
西班牙：在H組首戰爆冷未能擊敗新軍維德角，但後續仍以7分積分取得小組第1名，且越戰越勇。淘汰賽先後擊退奧地利、葡萄牙，8強面對比利時，雖然失掉本屆第1球，但仍靠著梅里諾（Mikel Merino）的絕殺，繼2010年之後，第2次闖入世界盃4強。
西班牙在過去7次重大賽事的4強賽中成功晉級了6次。且自2024年3月以來，在正規時間內的過去36場比賽中均保持不敗（26勝10和）。如果這項傲人紀錄在4強戰得到延續，西班牙將追平義大利在2021年創下的37場歷史不敗紀錄。
📍歷史對戰紀錄：這2支球隊近年來的歷史戰績平分秋色。西班牙在2024年歐國盃4強賽中以2：1淘汰法國，當時亞馬爾憑藉一記名垂青史的進球一舉成名。在此之前，法國在2021年歐國聯決賽中以2：1險勝西班牙。
在雙方至今的38場歷史對戰中，西班牙贏下了18場（7和13敗），其中包括過去10場中的7場（1和2敗），並在最近的2次交手中均取得4強賽的勝利，分別是在2024年歐國盃以及 2025 年歐洲國家聯賽決賽。
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）、桑巴（Brice Samba）、里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
▪️門將：西蒙（Unai Simon）、拉雅（David Raya）、加西亞（Joan Garcia）
▪️後衛：略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、波羅（Pedro Porro）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、加西亞（Eric Garcia）、庫巴爾西（Pau Cubarsi）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）
▪️中場：羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）、梅里諾（Mikel Merino）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）、魯伊斯（Fabian Ruiz）、巴埃納（Alex Baena）
▪️前鋒：皮諾（Yeremy Pino）、穆尼奧斯（Victor Munoz）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、托雷斯（Ferran Torres）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、威廉斯（Nico Williams）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）
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📍2026世界盃7/15 法國VS西班牙基本資訊
📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果
📍法國VS西班牙戰力分析
📍關鍵看點
📍法國VS西班牙戰術分析
📍法國VS西班牙預測先發名單與傷兵名單
📍法國VS西班牙近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
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📍比賽對戰：法國VS西班牙（世界盃4強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月15日 凌晨3點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（阿靈頓）
📍主裁判：FIFA尚未公布
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月10日
|凌晨4點
|法國 2：0 摩洛哥
|2
|7月11日
|凌晨3點
|西班牙 2：1 比利時
|3
|7月12日
|凌晨5點
|挪威 1：2 英格蘭
|4
|7月12日
|上午9點
|阿根廷 3：1 瑞士
法國：核心焦點是楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni），他因大腿傷勢被列為比賽當天決定，不過仍被列入預測先發中。楚阿梅尼是法國的防守中場核心，因此儘管科內（Manu Koné）替補表現出色，但楚阿梅尼的健康狀況在這場關鍵對決中至關重要。圖拉姆（Marcus Thuram）也因小腿問題被列為比賽當天決定，但預計不會先發。由姆巴佩（Kylian Mbappe）引領進攻，登貝萊（Ousmane Dembele）和奧利塞（Michael Olise）提供創造力。
總教練德尚（Didier Deschamps）對球隊的設定是接受控球率較低的情況，並在贏得球權的瞬間，將姆巴佩、登貝萊和奧利塞投入空間來重創對手。整個計畫都取決於楚阿梅尼和拉比奧（Adrien Rabiot）這道屏障能否挺住，這正是為什麼楚阿梅尼的狀態是這場對決的戰術樞紐。如果他無法上場或受到限制，法國將在最糟糕的時間點失去他們最好的斷球手。
西班牙：西班牙隊全員健康，先發名單中沒有球員被列入傷兵名單，看起來將派出他們最強的陣容。羅德里（Rodri）在中場底端掌控節奏，佩德里（Pedri）在防線之間穿插，亞馬爾（Lamine Yamal）提供邊路寬度與創造威脅的瞬間，奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）領銜鋒線，巴埃納（Alex Baena）則從左路內切輪轉。
總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的球風是通過中場控制比賽，並調動對手的防守區塊直到出現空檔。如果西班牙能在中場三分之一區域佔據上風，他們就能令人窒息的主導比賽並掌控其節奏，這正是他們非常渴望的比賽走向。
西班牙中場 vs 法國雙後腰：羅德里和佩德里對抗楚阿梅尼和拉比奧是這場比賽的「局中局」。如果西班牙組合掌控了節奏，法國就會被壓制在後方；如果楚阿梅尼保持健康且法國的屏障穩固，他們就能打破西班牙的節奏並展開反擊。這個區域很可能決定這場對決的勝負。
亞馬爾 vs 迪涅：西班牙右路的威脅與法國左後衛的對抗，將是大部分危險的來源。亞馬爾向內側切入至其左腳的舉動，是迪涅（Lucas Digne）和法國必須在整個90分鐘及更長時間裡去限制的對抗。
姆巴佩 vs 西班牙中後衛：防線後方是法國致命的地方。庫巴爾西（Pau Cubarsi）和拉波爾特（Aymeric Laporte）在面對姆巴佩的跑動時保持高防線，是反擊中可能每分每秒決定勝負的戰鬥，且與某些人不同，姆巴佩往往能把握住他獲得的那一次機會。
西班牙：西班牙渴望控球，並希望利用控球來拉扯法國的防守區塊，直到其出現裂痕。羅德里設定節奏，佩德里在防線間游走，奧爾莫（Dani Olmo）提供後插上的跑動，亞馬爾拉開邊路寬度，而巴埃納與奧亞爾薩瓦爾則圍繞他進行輪轉。如果西班牙贏下中場，他們就能掐斷此役的懸念。
法國：法國則是為了在控球率較低的情況下生存，並在贏得球權的瞬間懲罰對手。楚阿梅尼和拉比奧的雙後腰組合目的在保護後防四人組，並將姆巴佩、登貝萊和奧利塞推入轉換進攻中，他們是4強中擁有最具威脅的突擊能力。
整個法國的計畫都依賴於這道屏障的穩固，這也是為什麼楚阿梅尼的健康狀況是關鍵樞紐。如果他受到限制，法國將失去減緩西班牙中場節奏的斷球手。
總結：西班牙的控制力，對抗法國在反擊中懲罰對手的能力。贏下中場，西班牙就很有可能贏下比賽。而一旦給予法國奔跑的空間，局勢將在轉瞬之間發生逆轉。
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni，當天決定）、圖拉姆（Marcus Thuram，當天決定）
西班牙傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽法國預測先發（4-2-3-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|邁尼昂
|Mike Maignan
|後衛
|孔德
|Jules Kounde
|後衛
|薩利巴
|William Saliba
|後衛
|烏帕梅卡諾
|Dayay Upamecano
|後衛
|迪涅
|Lucas Digne
|中場
|拉比奧
|Adrien Rabiot
|中場
|楚阿梅尼
|Aurélien Tchouameni
|前鋒
|登貝萊
|Ousmane Dembele
|前鋒
|奧利塞
|Michael Olise
|前鋒
|杜埃
|Desire Doue
|前鋒
|姆巴佩
|Kylian Mbappe
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|西蒙
|Unai Simon
|後衛
|波羅
|Pedro Porro
|後衛
|庫巴爾西
|Pau Cubarsi
|後衛
|拉波爾特
|Aymeric Laporte
|後衛
|庫庫雷利亞
|Marc Cucurella
|中場
|佩德里
|Pedri
|中場
|羅德里
|Rodri
|中場
|奧爾莫
|Dani Olmo
|前鋒
|亞馬爾
|Lamine Yamal
|前鋒
|奧亞爾薩瓦爾
|Mikel Oyarzabal
|前鋒
|巴埃納
|Alex Baena
法國：上一次捧起世界盃冠軍已是2018年，法國在本屆賽事至今享受了近乎完美的旅程，在I組中拿滿了9分積分，隨後在未失一球的情況下通過了3場淘汰賽。先是擊退瑞典、巴拉圭，隨後在8強賽以2：0擊敗摩洛哥。
法國連續3屆闖入世界盃4強，已經創造了歷史，目前已8次闖入世界盃的4強，這一數據僅次於義大利的12次。
西班牙在過去7次重大賽事的4強賽中成功晉級了6次。且自2024年3月以來，在正規時間內的過去36場比賽中均保持不敗（26勝10和）。如果這項傲人紀錄在4強戰得到延續，西班牙將追平義大利在2021年創下的37場歷史不敗紀錄。
在雙方至今的38場歷史對戰中，西班牙贏下了18場（7和13敗），其中包括過去10場中的7場（1和2敗），並在最近的2次交手中均取得4強賽的勝利，分別是在2024年歐國盃以及 2025 年歐洲國家聯賽決賽。
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）、桑巴（Brice Samba）、里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
▪️門將：西蒙（Unai Simon）、拉雅（David Raya）、加西亞（Joan Garcia）
▪️後衛：略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、波羅（Pedro Porro）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、加西亞（Eric Garcia）、庫巴爾西（Pau Cubarsi）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）
▪️中場：羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）、梅里諾（Mikel Merino）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）、魯伊斯（Fabian Ruiz）、巴埃納（Alex Baena）
▪️前鋒：皮諾（Yeremy Pino）、穆尼奧斯（Victor Munoz）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、托雷斯（Ferran Torres）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、威廉斯（Nico Williams）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月15日
|凌晨3點
|法國 VS 西班牙
|2
|7月16日
|凌晨3點
|英格蘭 VS 阿根廷
|轉播平台
|類型
|轉播場次
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|104 場全賽事
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