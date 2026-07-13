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▲2026年世界盃4強淘汰於7月15日凌晨3點開踢，由法國交手西班牙。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/15 法國VS西班牙基本資訊

📍2026世界盃8強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月10日 凌晨4點 法國 2：0 摩洛哥 2 7月11日 凌晨3點 西班牙 2：1 比利時 3 7月12日 凌晨5點 挪威 1：2 英格蘭 4 7月12日 上午9點 阿根廷 3：1 瑞士

📍法國VS西班牙戰力分析

📍關鍵看點

📍法國VS西班牙戰術分析

📍法國VS西班牙傷兵名單與預測先發

⚽法國預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 邁尼昂 Mike Maignan 後衛 孔德 Jules Kounde 後衛 薩利巴 William Saliba 後衛 烏帕梅卡諾 Dayay Upamecano 後衛 迪涅 Lucas Digne 中場 拉比奧 Adrien Rabiot 中場 楚阿梅尼 Aurélien Tchouameni 前鋒 登貝萊 Ousmane Dembele 前鋒 奧利塞 Michael Olise 前鋒 杜埃 Desire Doue 前鋒 姆巴佩 Kylian Mbappe

⚽西班牙預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 西蒙 Unai Simon 後衛 波羅 Pedro Porro 後衛 庫巴爾西 Pau Cubarsi 後衛 拉波爾特 Aymeric Laporte 後衛 庫庫雷利亞 Marc Cucurella 中場 佩德里 Pedri 中場 羅德里 Rodri 中場 奧爾莫 Dani Olmo 前鋒 亞馬爾 Lamine Yamal 前鋒 奧亞爾薩瓦爾 Mikel Oyarzabal 前鋒 巴埃納 Alex Baena

📍法國VS西班牙近期狀態

📍歷史對戰紀錄：

📍2026世界盃法國國家隊球員名單

📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單

📍2026世界盃4強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月15日 凌晨3點 法國 VS 西班牙 2 7月16日 凌晨3點 英格蘭 VS 阿根廷

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月15日凌晨3點的4強淘汰賽，由「高盧雄雞」法國對決「無敵艦隊」西班牙。法國的速度與終結能力，對抗西班牙的控制力與節奏。雙方在世界盃開踢前，都被視為奪冠熱門，且都展現出實力，因此這場比賽給人一種冠軍賽提前上演的感覺。法國VS西班牙（世界盃4強淘汰賽）2026年7月15日 凌晨3點（台灣時間）AT&T體育場（阿靈頓）FIFA尚未公布核心焦點是楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni），他因大腿傷勢被列為比賽當天決定，不過仍被列入預測先發中。楚阿梅尼是法國的防守中場核心，因此儘管科內（Manu Koné）替補表現出色，但楚阿梅尼的健康狀況在這場關鍵對決中至關重要。圖拉姆（Marcus Thuram）也因小腿問題被列為比賽當天決定，但預計不會先發。由姆巴佩（Kylian Mbappe）引領進攻，登貝萊（Ousmane Dembele）和奧利塞（Michael Olise）提供創造力。總教練德尚（Didier Deschamps）對球隊的設定是接受控球率較低的情況，並在贏得球權的瞬間，將姆巴佩、登貝萊和奧利塞投入空間來重創對手。整個計畫都取決於楚阿梅尼和拉比奧（Adrien Rabiot）這道屏障能否挺住，這正是為什麼楚阿梅尼的狀態是這場對決的戰術樞紐。如果他無法上場或受到限制，法國將在最糟糕的時間點失去他們最好的斷球手。西班牙隊全員健康，先發名單中沒有球員被列入傷兵名單，看起來將派出他們最強的陣容。羅德里（Rodri）在中場底端掌控節奏，佩德里（Pedri）在防線之間穿插，亞馬爾（Lamine Yamal）提供邊路寬度與創造威脅的瞬間，奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）領銜鋒線，巴埃納（Alex Baena）則從左路內切輪轉。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的球風是通過中場控制比賽，並調動對手的防守區塊直到出現空檔。如果西班牙能在中場三分之一區域佔據上風，他們就能令人窒息的主導比賽並掌控其節奏，這正是他們非常渴望的比賽走向。：羅德里和佩德里對抗楚阿梅尼和拉比奧是這場比賽的「局中局」。如果西班牙組合掌控了節奏，法國就會被壓制在後方；如果楚阿梅尼保持健康且法國的屏障穩固，他們就能打破西班牙的節奏並展開反擊。這個區域很可能決定這場對決的勝負。：西班牙右路的威脅與法國左後衛的對抗，將是大部分危險的來源。亞馬爾向內側切入至其左腳的舉動，是迪涅（Lucas Digne）和法國必須在整個90分鐘及更長時間裡去限制的對抗。：防線後方是法國致命的地方。庫巴爾西（Pau Cubarsi）和拉波爾特（Aymeric Laporte）在面對姆巴佩的跑動時保持高防線，是反擊中可能每分每秒決定勝負的戰鬥，且與某些人不同，姆巴佩往往能把握住他獲得的那一次機會。西班牙渴望控球，並希望利用控球來拉扯法國的防守區塊，直到其出現裂痕。羅德里設定節奏，佩德里在防線間游走，奧爾莫（Dani Olmo）提供後插上的跑動，亞馬爾拉開邊路寬度，而巴埃納與奧亞爾薩瓦爾則圍繞他進行輪轉。如果西班牙贏下中場，他們就能掐斷此役的懸念。法國則是為了在控球率較低的情況下生存，並在贏得球權的瞬間懲罰對手。楚阿梅尼和拉比奧的雙後腰組合目的在保護後防四人組，並將姆巴佩、登貝萊和奧利塞推入轉換進攻中，他們是4強中擁有最具威脅的突擊能力。整個法國的計畫都依賴於這道屏障的穩固，這也是為什麼楚阿梅尼的健康狀況是關鍵樞紐。如果他受到限制，法國將失去減緩西班牙中場節奏的斷球手。西班牙的控制力，對抗法國在反擊中懲罰對手的能力。贏下中場，西班牙就很有可能贏下比賽。而一旦給予法國奔跑的空間，局勢將在轉瞬之間發生逆轉。禁賽：無傷勢疑慮：楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni，當天決定）、圖拉姆（Marcus Thuram，當天決定）禁賽：無傷勢疑慮：無上一次捧起世界盃冠軍已是2018年，法國在本屆賽事至今享受了近乎完美的旅程，在I組中拿滿了9分積分，隨後在未失一球的情況下通過了3場淘汰賽。先是擊退瑞典、巴拉圭，隨後在8強賽以2：0擊敗摩洛哥。法國連續3屆闖入世界盃4強，已經創造了歷史，目前已8次闖入世界盃的4強，這一數據僅次於義大利的12次。在H組首戰爆冷未能擊敗新軍維德角，但後續仍以7分積分取得小組第1名，且越戰越勇。淘汰賽先後擊退奧地利、葡萄牙，8強面對比利時，雖然失掉本屆第1球，但仍靠著梅里諾（Mikel Merino）的絕殺，繼2010年之後，第2次闖入世界盃4強。西班牙在過去7次重大賽事的4強賽中成功晉級了6次。且自2024年3月以來，在正規時間內的過去36場比賽中均保持不敗（26勝10和）。如果這項傲人紀錄在4強戰得到延續，西班牙將追平義大利在2021年創下的37場歷史不敗紀錄。這2支球隊近年來的歷史戰績平分秋色。西班牙在2024年歐國盃4強賽中以2：1淘汰法國，當時亞馬爾憑藉一記名垂青史的進球一舉成名。在此之前，法國在2021年歐國聯決賽中以2：1險勝西班牙。在雙方至今的38場歷史對戰中，西班牙贏下了18場（7和13敗），其中包括過去10場中的7場（1和2敗），並在最近的2次交手中均取得4強賽的勝利，分別是在2024年歐國盃以及 2025 年歐洲國家聯賽決賽。▪️邁尼昂（Mike Maignan）、桑巴（Brice Samba）、里塞爾（Robin Risser）▪️迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）▪️坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）▪️阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）▪️西蒙（Unai Simon）、拉雅（David Raya）、加西亞（Joan Garcia）▪️略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、波羅（Pedro Porro）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、加西亞（Eric Garcia）、庫巴爾西（Pau Cubarsi）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）▪️羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）、梅里諾（Mikel Merino）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）、魯伊斯（Fabian Ruiz）、巴埃納（Alex Baena）▪️皮諾（Yeremy Pino）、穆尼奧斯（Victor Munoz）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、托雷斯（Ferran Torres）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、威廉斯（Nico Williams）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）