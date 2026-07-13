美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）新人選秀會進入到第2天，目前就讀於史丹佛大學的21歲日籍重砲佐佐木麟太郎，在第8輪、235順位獲得邁阿密馬林魚隊的指名，簽約金為23萬9200美元（約768萬新台幣、3870萬日圓）。MLB官網分析佐佐木的優、缺點，直言有潛力成為一名極具威脅的左打者。不過佐佐木在去年的日本職棒（NPB）選秀會上，於首輪被福岡軟銀鷹隊指名，下一步是要與馬林魚隊簽約、加盟軟銀隊，還是繼續念大學，或許在7月底就會有明確答案。
佐佐木麟太郎MLB選秀第8輪獲指名 簽約金23萬9200美元
21歲的佐佐木麟太郎，高中畢業於大谷翔平母校岩手縣花卷東高中，高中時敲出破日本高校紀錄的140轟。高中畢業後，佐佐木並未參與日職選秀，而是選擇赴美留學，加入名校史丹佛大學，經過2年的磨練，佐佐木投入大聯盟選秀，在第8輪、235順位被馬林魚隊指名，據MLB官網指出，其簽約金為23萬9200美元。
MLB官網分析佐佐木麟太郎優、缺點 有潛力成為威脅的打者
MLB官網對佐佐木的長打力給予了高度讚賞，「佐佐木以身為日本高中全壘打紀錄保持人而聞名。他的長打威力是真材實料，不僅在MLB選秀聯合試訓中展現出頂尖級別的擊球初速，在史丹佛大學的第2個賽季，更進一步發揮了將球轟出全壘打牆的怪力。」
然而，MLB官網也毫不留情直言佐佐木在打擊以外的缺點，「其身高185公分、體重122公斤，身材缺乏速度，且防守能力也讓人打上問號，因此就現狀而言，他只具備了平均水準的能力。」MLB官網總結，一旦佐佐木能夠維持穩定的擊球率，將有潛力成為一名極具威脅的左打者。
佐佐木麟太郎未來路3選1 7月底或許就有答案
佐佐木在去年10月舉行的日本職棒選秀會上，獲得了福岡軟銀鷹隊的第一指名。今年7月1日，佐佐木已在福岡與軟銀球團高層等人進行了面談，球團方面也向他提示了象徵核心的「1」號球衣，隨後佐佐木在7月2日參觀軟銀球團的訓練設施。
大聯盟選秀的合約簽署截止期限為美東時間7月27日下午5點（台灣時間28日凌晨5點），而日職的簽約截止日則是到7月31日為止。佐佐木目前的選擇共有3個，分別是「與馬林魚隊簽約」、「加盟軟銀鷹隊」、「繼續留在史丹佛大學」，美、日棒球界目前都正高度關注佐佐木究竟會做出什麼樣的決定。
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21歲的佐佐木麟太郎，高中畢業於大谷翔平母校岩手縣花卷東高中，高中時敲出破日本高校紀錄的140轟。高中畢業後，佐佐木並未參與日職選秀，而是選擇赴美留學，加入名校史丹佛大學，經過2年的磨練，佐佐木投入大聯盟選秀，在第8輪、235順位被馬林魚隊指名，據MLB官網指出，其簽約金為23萬9200美元。
MLB官網對佐佐木的長打力給予了高度讚賞，「佐佐木以身為日本高中全壘打紀錄保持人而聞名。他的長打威力是真材實料，不僅在MLB選秀聯合試訓中展現出頂尖級別的擊球初速，在史丹佛大學的第2個賽季，更進一步發揮了將球轟出全壘打牆的怪力。」
然而，MLB官網也毫不留情直言佐佐木在打擊以外的缺點，「其身高185公分、體重122公斤，身材缺乏速度，且防守能力也讓人打上問號，因此就現狀而言，他只具備了平均水準的能力。」MLB官網總結，一旦佐佐木能夠維持穩定的擊球率，將有潛力成為一名極具威脅的左打者。
佐佐木麟太郎未來路3選1 7月底或許就有答案
佐佐木在去年10月舉行的日本職棒選秀會上，獲得了福岡軟銀鷹隊的第一指名。今年7月1日，佐佐木已在福岡與軟銀球團高層等人進行了面談，球團方面也向他提示了象徵核心的「1」號球衣，隨後佐佐木在7月2日參觀軟銀球團的訓練設施。
大聯盟選秀的合約簽署截止期限為美東時間7月27日下午5點（台灣時間28日凌晨5點），而日職的簽約截止日則是到7月31日為止。佐佐木目前的選擇共有3個，分別是「與馬林魚隊簽約」、「加盟軟銀鷹隊」、「繼續留在史丹佛大學」，美、日棒球界目前都正高度關注佐佐木究竟會做出什麼樣的決定。