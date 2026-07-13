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「64國制的世界盃，是在本屆大賽結束後，相關委員會必須去研議與討論的課題。」

如果我們不給小國家參加世界盃的機會，他們將會失去繼續進步的動力。

48國體制削弱了世界盃資格賽的價值，並直言這讓世界盃變成了「平庸的大賽」

這是一個糟糕的想法。這不僅會對世界盃會內賽帶來負面影響，也會對歐洲區的資格賽造成不良作用。