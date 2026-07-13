又要擴編參賽隊伍了嗎？2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）都還沒踢完，就傳出FIFA（國際足總）正考慮下一屆擴編至64隊。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）近期接受瑞士媒體《Bluewin》採訪時證實，「64國制的世界盃，是在本屆大賽結束後，相關委員會必須去研議與討論的課題。」英凡提諾認為，世界盃是為了全世界而存在，而非為了歐洲與南美洲，不過FIFA的擴編想法，持反對意見的不在少數，更直言會導致各大洲資格賽競爭力下滑。
世界盃又要擴編？ 英凡提諾證實是未來課題
自本屆美加墨世界盃開始，參賽國家已從原本的32國增加至48國。從1998年法國世界盃一直維持到2022年卡達世界盃的32國體制，在歷經28年後做出改變；然而，FIFA卻在這屆還沒踢完時，便開始研議再增加16個參賽國的方案。FIFA主席英凡提諾在接受瑞士媒體《Bluewin》採訪時表示，「64國制的世界盃，是在本屆大賽結束後，相關委員會必須去研議與討論的課題。」英凡提諾直言，世界盃不僅僅是為了歐洲和南美而辦的大賽，而是為了全世界而存在的大賽。
英凡提諾強調擴大參賽國的必要性，「所有國家都應該要能懷抱參加世界盃的夢想。目前我們可以發現，全球各國家隊的水準都非常高，並且持續在進步。如果我們不給小國家參加世界盃的機會，他們將會失去繼續進步的動力。」英凡提諾對於從本屆開始導入的48國賽制，先前也給出了「100%相當成功」的評價。
FIFA擴編想法引爆反對聲浪 痛批削弱世界盃資格賽價值
然而，圍繞著擴大參賽國的批評聲浪也接踵而至。曾帶領迦納國家隊的主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）在小組賽結束後便指出，48國體制削弱了世界盃資格賽的價值，並直言這讓世界盃變成了「平庸的大賽」。反對意見同樣不在少數，一旦導入64國體制，在加入FIFA的210個會員國當中，將有超過四分之一的國家隊能晉級會內賽。因此有人提出擔憂，認為這會導致各主辦大洲資格賽的競爭力下滑，世界盃會內賽的稀有性也會隨之降低。
事實上，歐洲足球總會（UEFA）主席切費林（Aleksander Čeferin）對此構想便表達了反對意見，「這是一個糟糕的想法。這不僅會對世界盃會內賽帶來負面影響，也會對歐洲區的資格賽造成不良作用。」中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）同樣表達了否定態度，「這不是一個好主意。」
FIFA預計將在本屆世界盃結束後，透過相關委員會正式對擴大至64國的提案展開討論。在「應放寬參賽機會」的主張與「應維持大賽權威」的意見針鋒相對之下，FIFA最終會得出什麼樣的結論，正引發外界高度關注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
自本屆美加墨世界盃開始，參賽國家已從原本的32國增加至48國。從1998年法國世界盃一直維持到2022年卡達世界盃的32國體制，在歷經28年後做出改變；然而，FIFA卻在這屆還沒踢完時，便開始研議再增加16個參賽國的方案。FIFA主席英凡提諾在接受瑞士媒體《Bluewin》採訪時表示，「64國制的世界盃，是在本屆大賽結束後，相關委員會必須去研議與討論的課題。」英凡提諾直言，世界盃不僅僅是為了歐洲和南美而辦的大賽，而是為了全世界而存在的大賽。
英凡提諾強調擴大參賽國的必要性，「所有國家都應該要能懷抱參加世界盃的夢想。目前我們可以發現，全球各國家隊的水準都非常高，並且持續在進步。如果我們不給小國家參加世界盃的機會，他們將會失去繼續進步的動力。」英凡提諾對於從本屆開始導入的48國賽制，先前也給出了「100%相當成功」的評價。
FIFA擴編想法引爆反對聲浪 痛批削弱世界盃資格賽價值
然而，圍繞著擴大參賽國的批評聲浪也接踵而至。曾帶領迦納國家隊的主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）在小組賽結束後便指出，48國體制削弱了世界盃資格賽的價值，並直言這讓世界盃變成了「平庸的大賽」。反對意見同樣不在少數，一旦導入64國體制，在加入FIFA的210個會員國當中，將有超過四分之一的國家隊能晉級會內賽。因此有人提出擔憂，認為這會導致各主辦大洲資格賽的競爭力下滑，世界盃會內賽的稀有性也會隨之降低。
事實上，歐洲足球總會（UEFA）主席切費林（Aleksander Čeferin）對此構想便表達了反對意見，「這是一個糟糕的想法。這不僅會對世界盃會內賽帶來負面影響，也會對歐洲區的資格賽造成不良作用。」中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）同樣表達了否定態度，「這不是一個好主意。」
FIFA預計將在本屆世界盃結束後，透過相關委員會正式對擴大至64國的提案展開討論。在「應放寬參賽機會」的主張與「應維持大賽權威」的意見針鋒相對之下，FIFA最終會得出什麼樣的結論，正引發外界高度關注。
更多「2026世界盃」相關新聞。