泰國首都曼谷12日深夜發生重大火警，一間酒吧突然陷入火海，造成至少27人死亡、超過60人受傷，成為近年泰國最嚴重的酒吧火災之一。初步調查顯示，火勢疑似由舞台附近的配電設備起火引發，現場濃煙迅速蔓延，加上疑似缺乏緊急逃生出口，導致多人受困喪命。
綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、美聯社等外媒報導，火災發生於當地時間12日深夜至13日凌晨，位於曼谷恰圖恰市集（Chatuchak）的知名酒吧「Rong Beer Na Lat Phrao」。消防人員於午夜過後接獲報案趕赴現場時，整棟建築已遭大火吞噬，濃煙不斷從酒吧入口竄出，大批顧客驚慌逃生，場面混亂。
流傳於社群媒體的現場畫面顯示，熊熊烈焰從酒吧正門竄出，許多人尖叫奔逃，部分民眾甚至全身起火、跌倒在地，情況相當駭人。
總理赴現場勘災 多名死者受困酒吧後方
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）火警後趕赴現場勘查，表示目前已尋獲27具遺體，其餘傷者已送往醫院治療。
泰國公共電視台引述救援單位表示，截至目前已至少30人死亡，其中已辨識出17名女性及8名男性，其餘罹難者身分仍待確認。
曼谷市政府則指出，共有63人在這起火警中受傷，另有部分人士仍下落不明。
疑舞台配電設備起火 逃生出口不足釀悲劇
阿努廷表示，他向事發當時正在酒吧演出的樂手了解經過，對方指出，火災發生前曾看見舞台附近配電開關冒出濃煙，不久後現場突然停電，接著傳出爆炸聲，大量濃煙隨即迅速灌入室內。
由於火勢與濃煙蔓延速度極快，不少顧客為躲避火勢而往酒吧後方撤離，聚集在廁所附近等待逃生。然而，根據倖存者描述，酒吧疑似沒有設置緊急逃生出口，許多人最終受困後方，消防人員事後也在廁所附近發現大部分罹難者。
消防30分鐘控制火勢 警方朝電力設備方向調查
消防人員歷經約30分鐘才將火勢撲滅，但酒吧內部已幾乎全毀。火災後的畫面顯示，桌椅、天花板及牆面全被燒得焦黑，部分天花板剝落，酒吧外則擺放一排裝有罹難者遺體的屍袋，現場拉起大範圍封鎖線進行調查。
當地媒體報導，一名路過駕駛於晚間約11時30分率先發現酒吧起火，立即停車衝入現場，打破窗戶救出兩名受困民眾，隨後消防人員趕抵接手救援。
警方表示，目前火災確切原因仍待鑑識調查，不排除朝電線短路或電力設備故障方向釐清。
泰國娛樂場所火警頻傳 消防安全問題再受檢視
泰國近年曾多次發生娛樂場所重大火警。2022年，東部春武里府一間音樂酒吧火災造成14人死亡；2009年跨年夜，曼谷知名Santika夜店因室內施放煙火引發火災，更造成66人罹難、超過200人受傷，成為泰國史上最嚴重的夜店火警之一。
此次事故再度引發外界對泰國娛樂場所消防安全、建築逃生設施及公共安全管理的高度關注。
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流傳於社群媒體的現場畫面顯示，熊熊烈焰從酒吧正門竄出，許多人尖叫奔逃，部分民眾甚至全身起火、跌倒在地，情況相當駭人。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）火警後趕赴現場勘查，表示目前已尋獲27具遺體，其餘傷者已送往醫院治療。
泰國公共電視台引述救援單位表示，截至目前已至少30人死亡，其中已辨識出17名女性及8名男性，其餘罹難者身分仍待確認。
曼谷市政府則指出，共有63人在這起火警中受傷，另有部分人士仍下落不明。
疑舞台配電設備起火 逃生出口不足釀悲劇
阿努廷表示，他向事發當時正在酒吧演出的樂手了解經過，對方指出，火災發生前曾看見舞台附近配電開關冒出濃煙，不久後現場突然停電，接著傳出爆炸聲，大量濃煙隨即迅速灌入室內。
由於火勢與濃煙蔓延速度極快，不少顧客為躲避火勢而往酒吧後方撤離，聚集在廁所附近等待逃生。然而，根據倖存者描述，酒吧疑似沒有設置緊急逃生出口，許多人最終受困後方，消防人員事後也在廁所附近發現大部分罹難者。
消防30分鐘控制火勢 警方朝電力設備方向調查
消防人員歷經約30分鐘才將火勢撲滅，但酒吧內部已幾乎全毀。火災後的畫面顯示，桌椅、天花板及牆面全被燒得焦黑，部分天花板剝落，酒吧外則擺放一排裝有罹難者遺體的屍袋，現場拉起大範圍封鎖線進行調查。
警方表示，目前火災確切原因仍待鑑識調查，不排除朝電線短路或電力設備故障方向釐清。
泰國娛樂場所火警頻傳 消防安全問題再受檢視
泰國近年曾多次發生娛樂場所重大火警。2022年，東部春武里府一間音樂酒吧火災造成14人死亡；2009年跨年夜，曼谷知名Santika夜店因室內施放煙火引發火災，更造成66人罹難、超過200人受傷，成為泰國史上最嚴重的夜店火警之一。
此次事故再度引發外界對泰國娛樂場所消防安全、建築逃生設施及公共安全管理的高度關注。