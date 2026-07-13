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▲隋棠（左）與浩子（右）因為前場工作沒有任何安排，所以都要自己私下做準備，讓隋棠忍不住無奈嘆：「這種武林就很容易被忘記」。（圖／翻攝自YouTube@HaveASeat168）

女星隋棠近日因疑似在節目《請世界吃桌》中，擺臉色逼迫千千換工作而遭炎上。而有網友指出，隋棠擔任的總召其實非常累，就連關了鏡頭也要繼續工作加班，跟隋棠一起擔任前場的浩子也在第3集難得的休息時間透露，兩人不僅上班時間超忙，就連關了鏡頭的私底下也要做很多準備，把過程一個一個寫在手卡上，甚至忙到凌晨1點，隋棠也無奈嘆：「這種武林就很容易被忘記。」隋棠與浩子在節目中擔任前場，要招待客人跟解釋菜色等，但兩人不像後場廚房中有明確的工作，像是備菜等，而是要在所有人開完會後，在沒有任何安排的情況下，自己私底下準備，像是用菜、邀請人等，浩子還開玩笑說：「這都是所有人開完會後，我們兩個回去之後洗完澡默默地噙住淚水，然後一張一張地把它寫出來。」就算到了凌晨1點，大家都已經休息，浩子也持續工作，要把辦桌當天的流程，全部寫在手卡上，厚厚的一疊，讓大家都很震驚，也見識到兩人私底下的辛苦。浩子直呼：「這是屬於我們自己一個人的武林。」隋棠也認同表示：「對，這種武林就很容易被忘記的，很容易被忘記的部分，所以我們要自己加油。」兩人私底下的努力，也讓成員們感到非常佩服，藍正龍還拍下浩子的筆記，大讚他是很棒的主持人，「真的很讓人感動。」事實上，隋棠在被炎上後，因拍攝途中躺在英國公園草地上休息，而被質疑工作態度，遭批她在節目中感覺「一直在休息」。而在網友翻出這段兩人私下的努力後，不少人也終於看到他們藏在鏡頭外的辛苦。