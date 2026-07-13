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▲辛納贏得溫網男單冠軍，這是他職業生涯所拿下的第5座大滿貫金盃。（圖／取自溫布頓X）

▲辛納順利完成溫網男單「背靠背」衛冕，成為自1968年公開賽年代以來第10位達成此成就的球員。（圖／取自溫布頓X）

2026年溫布頓網球錦標賽男單決賽於當地時間12日圓滿落幕。世界球王、義大利名將辛納（Jannik Sinner）在一場歷時3小時46分鐘的高水準激戰中，以6：7 (7)、7：6 (2)、6：3、6：4 逆轉擊敗上個月甫於法網奪冠的德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）。這場勝利不僅讓辛納順利完成溫網男單「背靠背」衛冕，成為自1968年公開賽年代以來第10位達成此成就的球員，更是他職業生涯所拿下的第5座大滿貫金盃。這場星光熠熠的決賽，也吸引了威爾斯親王與王妃，以及好萊塢巨星妮可·基嫚（Nicole Kidman）、班·史提勒（Ben Stiller）等名流到場觀戰。這場當今網壇最強兩人的對決，前兩盤完全是一場「發球大戰」。首盤雙方一路保發鏖戰至搶七，茲維列夫展現強烈的企圖心，憑藉更具侵略性的站位與強勢正拍，以9：7驚險拔得頭籌。然而，辛納展現了球王的強大心理素質，在次盤的搶七中以7：2扳回一城。比賽的關鍵轉捩點出現在第三盤。雙方僵持至3：3時，茲維列夫在自己的發球局出現雙發失誤與連續正拍出界。在面臨破發點的巨大壓力下，茲維列夫為了救辛納的小球不慎滑倒，讓辛納順勢完成了全場比賽的第一次破發。自此之後，比賽節奏徹底倒向辛納。他憑藉無懈可擊的發球、頂級的底線防守以及極具智慧的小球與過頂挑高球，牢牢壓制住茲維列夫的反撲，最終連下兩盤鎖定勝局。獲勝那一刻，辛納激動地倒地慶祝，釋放所有壓力。一個多月前，帶著29連勝氣勢挑戰法網的辛納，在第二輪因身體不適遭遇不可思議的崩盤，慘遭大逆轉淘汰。面對如此沉重的打擊，他選擇暫停所有熱身賽，讓身心得到充分休息，並尋求解決在炎熱天氣下比賽的罩門。這次在溫網重新出發，辛納完美證明了自己的韌性。他在賽後滿意地表示：「這又是一場精彩的決賽，一場好比賽總是需要兩位優秀的球員共同締造。我對這場勝利感到非常高興，也對我們展現出的比賽水準感到自豪。」儘管吞下了對戰辛納的跨季10連敗，但29歲的茲維列夫本場比賽拋棄了以往在大賽中過於保守的缺點，打出了極具威脅性的進攻網球。賽後他在頒獎典禮上幽默地對辛納喊話：「Jannik，我現在真的不太喜歡你了。但他再次證明了為何他是世界上最好的球員。」茲維列夫也對自己近期的表現給予肯定：「儘管輸了這場決賽，但我們度過了很棒的兩個月。我們帶著從未打進過溫網八強的紀錄來到這裡，最終闖進了決賽。這也是我第一次相信自己能贏得這座獎盃。」雖然無緣背靠背奪得大滿貫，但他的世界排名將於週一超越因傷缺陣的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），正式升至世界第2。