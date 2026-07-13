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▲施可瑩是香港知名的活動司儀、主持人。（圖／翻攝自施可瑩IG@lillianxlillian）

男星劉冠廷靠電影《雙囍》拿下台北電影節最佳男主角獎，他昨（12）日上台致詞忍不住落淚，除了感謝劇組還有老婆孫可芳外，劉冠廷也突然提到一名香港女主持人施可瑩（Lillian）。他事後受訪時分享與施可瑩的淵源，原來《雙囍》在香港的宣傳記者會就是由她主持的，但她上月因卵巢癌過世了，劉冠廷感到錯愕及不捨，因此才決定藉著這個得獎舞台向她致謝，表達哀悼。劉冠廷昨晚發表得獎感言時，突然提到「謝謝Lillian」，事後他捧著獎盃到後台受訪，親自分享與施可瑩的淵源。其實今年2月《雙囍》才到香港宣傳，當時的主持人就是施可瑩，因此6月底劉冠廷看到她癌逝的消息後感到相當錯愕，這才決定藉著北影得獎的機會，謝謝對方。據港媒報導，施可瑩其實去年就發現卵巢內長了一顆10公分的腫瘤，當時她還是繼續工作，保持觀察，結果這顆腫瘤在短期內長到了17公分，確定是卵巢癌，癌細胞還擴散至盲腸，讓她只能暫停工作，接受一系列手術，怎料最終還是不敵病魔，在6月21日過世，享年32歲，令人遺憾。