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排名 球員名稱 總轟數 日本職棒 美國大聯盟 1 松井秀喜 507轟 332轟 175轟 2 大谷翔平 350轟 48轟 302轟 3 福留孝介 327轟 285轟 42轟 4 井口資仁 295轟 251轟 44轟 5 城島健司 292轟 244轟 48轟 6 鈴木誠也 284轟 182轟 102轟 7 岡本和真 270轟 248轟 22轟 8 村上宗隆 266轟 246轟 20轟 9 筒香嘉智 255轟 237轟 18轟

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在12日（台灣時間13日）迎戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，以第一棒、指定打擊身分先發上陣。大谷在首局首打席面對響尾蛇新人左投普法特（Brandon Pfaadt）的第一球，一棒將時速143.4公里（89.1英里）的紅中直球掃出中左外野大牆，成功達成個人生涯「美日通算350轟」的傲人里程碑。這發擊球初速達179.9公里（111.8英里）、仰角33度、飛行距離高達133.2公尺（437英尺）的特大號全壘打，不僅是大谷翔平本季第22發全壘打，更是他在日本職棒與美國職棒大聯盟合計敲出的第350轟（日職48轟、大聯盟302轟）。這項成就讓大谷成為繼「酷斯拉」松井秀喜（507轟）之後，史上第2位達成美日通算350轟的日本球員。同時，這是大谷本季第9支、生涯第33支「首局首打席全壘打」，距離日本球員紀錄保持人鈴木一朗的37支，僅剩下4支的差距。他在近6場比賽中狂敲4轟，打擊手感十分火燙。令人敬佩的是，大谷翔平目前正受到左膝發炎的困擾，狀態遠非百分之百。進入7月後，他甚至還出現右手上臂二頭肌緊繃的情況。為了專注治療傷勢，大谷日前忍痛宣布退出將於14日舉行的明星賽。對此他坦言感到抱歉與內疚，但他仍選擇在明星賽前的半季最終戰燃燒全力，並在賽後立刻接受抽出膝蓋積水與注射的相關治療，積極為下半季賽事備戰。2026年賽季是大谷翔平轉戰道奇隊的第3年，也是他首度從開季就以「二刀流」身分全面出賽。在今日賽前，他在投打兩端皆繳出聯盟頂尖的成績。打擊成績，出賽87場，打擊率2成90、21轟、57分打點。投球表現，先發14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79。