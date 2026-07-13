洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在12日（台灣時間13日）迎戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，以第一棒、指定打擊身分先發上陣。大谷在首局首打席面對響尾蛇新人左投普法特（Brandon Pfaadt）的第一球，一棒將時速143.4公里（89.1英里）的紅中直球掃出中左外野大牆，成功達成個人生涯「美日通算350轟」的傲人里程碑。
首球特大號全壘打 寫下歷史新頁
這發擊球初速達179.9公里（111.8英里）、仰角33度、飛行距離高達133.2公尺（437英尺）的特大號全壘打，不僅是大谷翔平本季第22發全壘打，更是他在日本職棒與美國職棒大聯盟合計敲出的第350轟（日職48轟、大聯盟302轟）。
這項成就讓大谷成為繼「酷斯拉」松井秀喜（507轟）之後，史上第2位達成美日通算350轟的日本球員。同時，這是大谷本季第9支、生涯第33支「首局首打席全壘打」，距離日本球員紀錄保持人鈴木一朗的37支，僅剩下4支的差距。他在近6場比賽中狂敲4轟，打擊手感十分火燙。
強忍左膝傷勢 抽積水拚戰半季最終戰
令人敬佩的是，大谷翔平目前正受到左膝發炎的困擾，狀態遠非百分之百。進入7月後，他甚至還出現右手上臂二頭肌緊繃的情況。
為了專注治療傷勢，大谷日前忍痛宣布退出將於14日舉行的明星賽。對此他坦言感到抱歉與內疚，但他仍選擇在明星賽前的半季最終戰燃燒全力，並在賽後立刻接受抽出膝蓋積水與注射的相關治療，積極為下半季賽事備戰。
2026年二刀流鬼神數據
2026年賽季是大谷翔平轉戰道奇隊的第3年，也是他首度從開季就以「二刀流」身分全面出賽。在今日賽前，他在投打兩端皆繳出聯盟頂尖的成績。
打擊成績，出賽87場，打擊率2成90、21轟、57分打點。投球表現，先發14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79。
日籍球員美日通算全壘打排行榜（250轟以上）
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這發擊球初速達179.9公里（111.8英里）、仰角33度、飛行距離高達133.2公尺（437英尺）的特大號全壘打，不僅是大谷翔平本季第22發全壘打，更是他在日本職棒與美國職棒大聯盟合計敲出的第350轟（日職48轟、大聯盟302轟）。
這項成就讓大谷成為繼「酷斯拉」松井秀喜（507轟）之後，史上第2位達成美日通算350轟的日本球員。同時，這是大谷本季第9支、生涯第33支「首局首打席全壘打」，距離日本球員紀錄保持人鈴木一朗的37支，僅剩下4支的差距。他在近6場比賽中狂敲4轟，打擊手感十分火燙。
令人敬佩的是，大谷翔平目前正受到左膝發炎的困擾，狀態遠非百分之百。進入7月後，他甚至還出現右手上臂二頭肌緊繃的情況。
為了專注治療傷勢，大谷日前忍痛宣布退出將於14日舉行的明星賽。對此他坦言感到抱歉與內疚，但他仍選擇在明星賽前的半季最終戰燃燒全力，並在賽後立刻接受抽出膝蓋積水與注射的相關治療，積極為下半季賽事備戰。
2026年二刀流鬼神數據
2026年賽季是大谷翔平轉戰道奇隊的第3年，也是他首度從開季就以「二刀流」身分全面出賽。在今日賽前，他在投打兩端皆繳出聯盟頂尖的成績。
打擊成績，出賽87場，打擊率2成90、21轟、57分打點。投球表現，先發14場，拿下8勝2敗、防禦率1.79。
|排名
|球員名稱
|總轟數
|日本職棒
|美國大聯盟
|1
|松井秀喜
|507轟
|332轟
|175轟
|2
|大谷翔平
|350轟
|48轟
|302轟
|3
|福留孝介
|327轟
|285轟
|42轟
|4
|井口資仁
|295轟
|251轟
|44轟
|5
|城島健司
|292轟
|244轟
|48轟
|6
|鈴木誠也
|284轟
|182轟
|102轟
|7
|岡本和真
|270轟
|248轟
|22轟
|8
|村上宗隆
|266轟
|246轟
|20轟
|9
|筒香嘉智
|255轟
|237轟
|18轟