巴威颱風才在上周剛走，現在又有熱帶擾動發展中，可能周三會形成熱帶低壓。氣象專家「吳德榮」表示，按照目前系集模擬顯示，預估該熱帶低壓會在兩、三天後生成，不過其路徑目前預估不會影響台灣，本周天氣全台不穩定，午後常常會有強對流在山區發展，擴展部分平地，民眾這周外出也要記得攜帶雨具。
巴威颱風剛走「又有熱帶低壓要生成」！最新預估出爐
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（13）日至周日（19日）低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南台灣偶有局部降雨，因太平洋高壓仍然偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
至於菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，吳德榮則分析，發展成熱帶低壓、還需兩或三天，最新美國模式（GEFS）系集模擬顯示，其行徑先偏西北再轉東北，強度偏弱也不影響臺灣。雖逢「超級聖嬰年」，並非所有颱風都在中太平洋生成，也非都能發展成為強颱。
本周全台有雨天氣不穩定！一周天氣速看「未降雨天氣炎熱」
中央氣象署也表示，今天南方水氣北移，天氣較為不穩定，南部、台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中台東、恆春半島有局部較大雨勢發生的機率；至於中部以北及宜蘭、花蓮中午過後則要留意午後雷陣雨，甚至夜晚及上午也會有些零星降雨，午後中部以北有局部大雨或短延時豪雨、其他山區有局部大雨發生的機率。
吳德榮說，雖然本周全台天氣不穩定、水氣較多，不過未降雨前，各地白天天氣偏熱，民眾也要防曬、防中暑。今日各地氣溫北部25至36度、中部24至36度、南部25至35度、東部24至36度。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（13）日至周日（19日）低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南台灣偶有局部降雨，因太平洋高壓仍然偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
至於菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，吳德榮則分析，發展成熱帶低壓、還需兩或三天，最新美國模式（GEFS）系集模擬顯示，其行徑先偏西北再轉東北，強度偏弱也不影響臺灣。雖逢「超級聖嬰年」，並非所有颱風都在中太平洋生成，也非都能發展成為強颱。
中央氣象署也表示，今天南方水氣北移，天氣較為不穩定，南部、台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中台東、恆春半島有局部較大雨勢發生的機率；至於中部以北及宜蘭、花蓮中午過後則要留意午後雷陣雨，甚至夜晚及上午也會有些零星降雨，午後中部以北有局部大雨或短延時豪雨、其他山區有局部大雨發生的機率。
吳德榮說，雖然本周全台天氣不穩定、水氣較多，不過未降雨前，各地白天天氣偏熱，民眾也要防曬、防中暑。今日各地氣溫北部25至36度、中部24至36度、南部25至35度、東部24至36度。