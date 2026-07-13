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溫布頓網球錦標賽男單決賽於台灣時間13日（當地時間12日）圓滿落幕。大會第1種子、世界球王辛納（Jannik Sinner）在一場激烈的交鋒中，以6：7（7：9）、7：6（7：2）、6：3、6：4逆轉擊敗第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），成功締造溫網男單2連霸，這也是他職業生涯的第5座大滿貫金盃。賽後頒獎典禮上，辛納除了大讚奪冠「感覺非常美妙」，更暖心鼓勵對手茲維列夫，堅信他總有一天能奪得這座冠軍。這場決賽是現年24歲的世界球王辛納與29歲、世界排名第3的茲維列夫之間的頂尖對決。整場比賽中，辛納的第一發球得分率高達80%，全場沒有讓對手逼出任何破發點，並在接發球局成功破發2次。儘管辛納在首盤歷經搶七大戰後驚險讓出，但他隨即穩住陣腳，接連拿下接下來的3盤，最終在這場激鬥中上演逆轉勝。這不僅是辛納繼去年溫網後，時隔1年再度拿下大滿貫冠軍，也是他巡迴賽生涯的第30座冠軍。回顧今年晉級之路，辛納接連擊敗了凱茨曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)、博爾熱斯(Nuno Borges)、布魯克斯比(Jenson Brooksby)、望月慎太郎、史特魯夫(Jan-Lennard Struff)與喬科維奇(Novak Djokovic)等好手。在頒獎典禮上，辛納首先坦言奪冠「感覺非常美妙」，隨後他將焦點轉向了網子對面的可敬對手茲維列夫，並給予最溫暖的祝福與鼓勵。辛納向茲維列夫喊話：「你能打出這麼高水準的比賽，距離冠軍就只差一步了。我確信你總有一天一定能將這座冠軍獎盃捧在手裡。」他還不忘幽默地調侃一下世界排名積分的激烈競爭：「我知道成為世界第1也是你的目標之一。你現在已經非常逼近這個位置了，看來接下來我得小心一點了（笑）。真的非常恭喜你。」回顧這場比賽，辛納表示雙方都打出了很好的開局，發球球速也非常快。他強調網球是兩個人共同完成的運動：「我和茲維列夫都拚盡了全力。當然，我對勝利感到開心，但最讓我高興的是，我們兩個人都能在這場比賽中展現出如此高水準的球技。」另一方面，上個月剛在法網奪冠的茲維列夫，原本期盼能在溫網挑戰大滿貫連續奪冠的壯舉，無奈最終惜敗，屈居亞軍。