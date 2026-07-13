我是廣告 請繼續往下閱讀

遭美控攻擊商船伊朗否認 美軍稱成功攔截飛彈與無人機

伊朗南部多地傳爆炸 官方稱軍事設施遭攻擊

荷姆茲海峽成衝突核心 全球能源與航運風險升高

美國與伊朗圍繞荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的軍事衝突持續升溫。美軍於11日晚間至12日凌晨對伊朗展開本週第三輪、也是近期規模最大的空襲行動，聲稱共打擊約140處伊朗軍事目標，目的是削弱伊朗攻擊商船與威脅國際航運的能力；伊朗南部多地隨後接連傳出爆炸聲，雙方緊張局勢進一步升高。美國中央司令部（CENTCOM）表示，最新一輪空襲已於當地時間12日凌晨完成，攻擊目標涵蓋伊朗飛彈與無人機基地、海軍設施、彈藥庫、通訊網絡及沿岸監視據點等軍事設施。中央司令部指出，在本週連續三晚的軍事行動中，美軍依據總統川普（Donald Trump）的命令，已累計攻擊超過300個目標，目的是削弱伊朗持續攻擊荷姆茲海峽民用船舶及商業航運的能力。美方表示，這波空襲是回應伊朗革命衛隊（IRGC）稍早攻擊一艘航經荷姆茲海峽的貨櫃船。伊朗則宣稱，該船試圖行駛「未經授權的航道」，革命衛隊只是朝船隻發射警告彈，否認蓄意攻擊商船。美國國防部隨後證實，當天下午美軍再度發動新一輪空襲，持續打擊伊朗軍事目標。中央司令部表示，美軍展開攻擊約一小時後，伊朗革命衛隊再次對荷姆茲海峽商業船舶發動攻擊，美軍則成功攔截一枚伊朗巡弋飛彈及一架自殺式無人機。另一方面，伊朗南部荷姆茲甘省（Hormozgan）多處地區12日陸續傳出爆炸。伊朗官方媒體報導，包括格什姆島（Qeshm Island）、阿巴斯港（Bandar Abbas）、哈吉阿巴德（Hajiabad）、賈斯克（Jask）及西里克（Sirik）等地均遭到「敵方」攻擊，但未直接點名發動攻勢的一方。伊朗國營通訊社（IRNA）引述格什姆島地方官員表示，自當天下午起，共有10至11枚敵方飛彈落在島上，所有遭攻擊地點均為軍事設施，未造成島上人員傷亡。IRNA隨後又指出，位於阿巴斯港、格什姆島及哈吉阿巴德的多處軍事據點也遭到攻擊。不過，伊朗官方表示，荷姆茲甘省目前未傳出住宅區或商業基礎設施受損，也沒有平民因空襲喪命。IRNA指出，伊朗行動通訊公司（Mobile Telecommunication Company of Iran）一名維修技術人員在荷姆茲甘省班達爾倫格縣（Bandar Lengeh）法魯爾島（Farur Island）執勤期間不幸身亡，另有兩名同事受傷。荷姆茲甘省位於伊朗南部，沿著波斯灣（Persian Gulf）及阿曼灣（Gulf of Oman）海岸線，地理位置緊鄰全球最重要的能源運輸要道荷姆茲海峽，戰略地位極為重要。分析指出，美伊雙方近期圍繞荷姆茲海峽控制權與商船航行安全持續交鋒，不僅加劇區域軍事緊張，也使全球能源供應及國際航運風險持續升高，後續局勢發展仍有待觀察。