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2026年溫布頓網球錦標賽男單決賽於台灣時間13日落幕，德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）在一場近4小時的激戰中，以7：6（9：7）、6：7（2：7）、3：6、4：6遭世界球王辛納（Jannik Sinner）逆轉，無緣生涯首座溫網金盃。儘管吞下對戰10連敗，茲維列夫賽後並未氣餒，反而對自己本季積極轉型的「攻擊型打法」感到滿意，並誓言要打破辛納與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的兩強壟斷，撕下自己「萬年老三」的標籤。本屆溫網是29歲的茲維列夫生涯第10度參賽，過去最佳成績僅止步16強。今年他一路過關斬將闖入決賽，卻再次倒在「天敵」辛納拍下，寫下對戰10連敗的苦澀紀錄（生涯交手紀錄為4勝11敗）。在頒獎典禮上，茲維列夫展現了絕佳的風度與幽默感，他對著辛納笑說：「Jannik（辛納），我已經不喜歡你了（笑）。但還是要先恭喜你，你再次證明了自己是世界最棒的選手。這個週末能與你在中央球場共享決賽是非常棒的經歷。雖然很遺憾這不是我渴望的結果，但我最想做的還是恭喜你。」回顧這場史詩級對決，前兩盤雙方展現極高水準，各拿下一局搶七。然而在第三盤第7局，茲維列夫在逼出破發點時不慎滑倒，似乎傷及右膝附近。雖然他未申請醫療暫停繼續奮戰，但隨即在第8局遭遇全場首次被破發，成為比賽分水嶺。賽後記者會上，茲維列夫難掩沒能捧起金盃的失落，但他對比賽內容給予了肯定。他全場第一發球進球率高達76%，並貫徹了本季力求改變的攻擊型球風。茲維列夫表示：「這就是我想打的網球，也是我追求的風格。雖然季初曾因此陷入掙扎，但我始終堅持。只要有機會我就會積極進攻，進球或失誤取決於當天的狀態，但總之我就是要去打。這是我今年的目標，感覺每個月都在進步，雖然還不完美，但我正朝著正確的方向前進。」《The Athletic》資深溫布頓體育作家Matthew Futterman寫道，「在自己唯一拿下的首盤比賽中，茲維列夫非受迫性失誤15次，而辛納只有7次；但辛納受迫性失誤20次，而茲維列夫只有6次。在兩人以往的交鋒中，辛納往往是進攻方，而茲維列夫則扮演防守者的角色。但在中央球場的一個多小時裡，這種局面發生了逆轉。在搶七局中，辛納經常全力進攻，迫使對手失誤，而茲維列夫則打出了他本盤中可以說是最好的網球。」面對當今網壇由辛納與艾卡拉茲佔據前兩名的格局，目前世界排名第3的茲維列夫展現了強烈的企圖心。當被問及是否有機會打破這兩人的壟斷時，茲維列夫堅定地說：「這就是我的目標。雖然今年我還沒贏過他們，但我認為自己已經將他們逼到了極限。過去幾年來，我在某種程度上一直是『第3號人物』，如果能縮小與他們兩人的差距，並在大滿貫賽事中爭奪冠軍，那將會是非常棒的事。我會繼續挑戰下去。」