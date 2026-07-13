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實境節目《請世界吃桌》播出後討論度節節攀升，班底千千、藍正龍近日上《完全娛樂》暢聊幕後花絮，千千分享在熊本辦桌時，自己被浩子「衝康」（陷害）的故事。她說當時一行人挖到看起來還沒成熟的竹筍，浩子就要年紀最小的她先試吃，看看有沒有問題，結果千千一吃就引發過敏，整個人被鎖喉，讓她開玩笑罵浩子：「其實我們感情都是假的」。千千在《完娛》接受Lulu採訪，提到自己過敏的事件，當時由於熊本站食材缺少竹筍，節目組就安排他們到山上親自開挖，不過那時竹筍並不當季，因此一行人挖了2、3個小時，都只能挖到迷你竹筍，不確定是否能吃。眾人只好選擇先試吃看看，再決定要不要用這個竹筍來料理。千千說浩子見狀立刻提議：「來，你先吃，忙內」，表示千千年紀最小，讓她先試吃，結果千千一吃下去發現，整個喉嚨開始癢起來，出現過敏症狀：「就真的是鎖喉，這裡整個喉嚨整條都癢癢的，然後轉過頭看浩子哥，他一口都沒吃」。千千面露無奈，表示過敏應該是因為竹筍太生的關係，更搞笑的是，結果一行人返程回到日本的中央廚房後，在附近的超市就找到了能吃的竹筍可以買，到山上挖筍根本是白受罪，這個過敏插曲也讓千千開玩笑吐槽浩子：「其實我們感情都是假的」。