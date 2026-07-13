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2026年NBA自由市場最大條的大魚「詹皇」詹姆斯（LeBron James）究竟花落誰家？ESPN頂級內幕記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在接受《SiriusXM NBA Radio》採訪時透露，目前詹姆斯的爭奪戰已經進入白熱化，範圍已縮小至最後的5支球隊。這5隊目前都與詹姆斯的經紀人富保羅（Rich Paul）保持著「每小時、每天」的密集聯繫，且都對網羅這位超級巨星抱持著信心。根據查拉尼亞掌握的最新消息，目前仍留在詹姆斯爭奪戰中的5支核心球隊分別為：克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、金州勇士、明尼蘇達灰狼、費城76人。目前詹姆斯本人並未親自參與任何球團面會，而是全權交由經紀人富保羅去接聽各隊電話並評估建隊藍圖。在名單中，克里夫蘭騎士隊依然被視為全聯盟最熱門的下家選項。對於詹姆斯而言，回到家鄉球隊並在職業生涯的起點為傳奇生涯畫下句點，無疑是最具備情感意義與故事性的劇本。除了騎士之外，另外兩支東區勁旅熱火與76人則被其餘球隊視為最強大的潛在威脅。消息指出，詹姆斯傾向於留在東區效力，以避開目前由聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆統治、競爭更為血腥慘烈的西區。而這兩隊在休賽季的重磅操盤，也深深吸引了詹姆斯的目光：邁阿密熱火成功爭取到「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）加盟，一舉改變了奪冠版圖。費城76人則透過交易盤來了明星側翼杰倫·布朗（Jaylen Brown），組成了足以衝擊冠軍的頂級陣容。相較之下，處於西區的灰狼與勇士則需要拿出更有說服力的劇本。灰狼寄望詹姆斯的加入能幫助他們跨越馬刺、雷霆與金塊的封鎖線；而勇士目前的處境最艱難，因為他們在休賽季除了在選秀會上挑中倫德伯格（Yaxel Lendeberg）之外，在陣容上幾乎沒有任何實質升級。儘管勇士在陣容實力上略居下風，但陣中大將「追夢綠」德瑞蒙·格林（Draymond Green）正試圖發揮關鍵的「友情牌」影響力。查拉尼亞透露，格林此前已決定拒絕執行2026-27賽季價值2770萬美元的球員選項，目前正與勇士球團商談續約。格林過去一個賽季場均繳出8.4分、5.5籃板、5.5助攻。查拉尼亞指出：「格林與詹姆斯是極為親密的朋友，格林已經下定決心重返金州，目前正傾盡全力，試圖招募詹姆斯加盟勇士。」雖然上賽季詹姆斯在洛杉磯湖人止步於季後賽首輪（擊敗火箭），但他依然證明了自己是場上最優秀的球員。無論這5支球隊最後誰能獲得這位傳奇巨星的青睞，都將在自由市場關閉前，徹底改變整個NBA的競爭格局。