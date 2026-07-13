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中聯油脂送驗「上下游結果不同」！遭疑檢體造假進司法調查

但因資料可信度存疑，決定不會對外公布報告內容。

兩次都顯示出「上下游檢驗結果不一致」的問題

後續將由司法機關調查抽樣過程是否有問題，或確實存在檢體造假的違法情形。

▲衛福部長石崇良表示，中聯油脂檢驗報告出現「上下游結果不同」的問題，後續將由司法機關調查抽樣過程是否有問題，或確實存在檢體造假的違法情形。（圖／行政院提供）

致癌油風波再擴大！最新中標廠商：好市多、瓦城、鬍鬚張入列

▲彰化縣衛生局針對台中市中聯油脂供應福壽實業、福懋油脂的問題油品，持續展開下游業者追查，最新中標廠商名單包括好市多、鬍鬚張、爭鮮、瓦城等。（圖/彰化縣衛生局提供）

福壽新增2項產品違規！拖延通報遭中市府重罰600萬

因此台中市政府宣布針對兩項產品分別裁罰300萬元，合計開罰600萬元。

此次通報涉及兩項產品，分別為「福壽花生風味精華調合油2L」及「福壽不飽和大豆沙拉油2L」。

並在7月6日完成檢驗報告，但福壽直到7月12日晚間才通報，違反《食品安全衛生管理法》有關即時通報的規定，因此依法從重處分。

▲台中市食品藥物安全處於7月12日晚間接獲福壽公司通報，確認旗下兩項食用油產品自主送驗後，檢驗結果均超過法定限量標準，不過福壽收到報告未立即通報，遭重罰600萬元。（圖/台中食安處提供）

中聯油脂生產的大豆沙拉油因檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，事件截至目前還在延燒中，最新送驗結果出現上游、下游結果不同的狀況，不排除有「樣本抽樣過程有問題」或是「檢體造假」問題，將交由司法調查；除此之外，還包括福壽公司收到檢驗報告後沒有立即依法通報，台中市政府也重罰600萬元；以及彰化縣衛生局擴大稽查下游業者，目前中標廠商還新增包括好市多、鬍鬚張、瓦城等連鎖餐廳業者。衛福部長石崇良日前表示，衛生福利部食品藥物管理署在事件發生後，已前往中聯油脂廠區，要求將4月至6月的29個批號油品留存樣本重新送交第三方認證檢驗室，雖然報告已經在7月8日、9日出爐，石崇良解釋，食藥署7月7日收到泰山企業通報調合油有問題，經對照中聯油脂存留樣本，檢驗結果卻顯示正常；另外一批南僑化學工業檢驗出的下游產品，同樣出現超標情形。但回頭比對中聯油脂存留樣本，兩家實驗室檢驗結果依然為正常，，目前已經將不公開的檢驗報告全數交由檢方持續查明，另外，彰化縣衛生局針對台中市中聯油脂供應福壽實業、福懋油脂的問題油品，以及中聯油脂今年4月至6月期間生產的疑似問題油品，持續展開下游流向查核，目前已經完成76家相關業者稽查作業，彰化衛生局表示，已要求轄內涉及相關產品的業者確認商品流向，並同步辦理預防性下架措施，避免疑似問題油品及其製成產品持續販售或供應市場。對此，好市多官方也回應，好市多目前販售之食用油產品中，調和油及大豆油含量達20%以上之產品均未受此次事件影響，針對本次事件可能受影響之品項，好市多已主動採取預防性下架措施，後續也將持續配合供應商及主管機關辦理相關作業，並密切關注事件發展，以維護會員權益及食品安全。台中市食品藥物安全處於7月12日晚間接獲福壽公司通報，確認旗下兩項食用油產品自主送驗後，檢驗結果均超過法定限量標準，不過由於福壽在收到檢驗報告後未立即依法通報，其中，前者檢出苯駢芘4.3ppb，產品批號為BL130426F，有效日期至2028年1月8日；後者則檢出3.8ppb，產品批號為C1160426A，有效日期至2028年4月10日。中市府表示，兩項樣品均由SGS於今年6月30日收樣檢驗，