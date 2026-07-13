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美國與伊朗在12日持續為荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）控制權爆發新一輪軍事衝突，引發市場憂心全球能源供應再受衝擊，帶動國際油價勁揚逾3%。美國西德州原油（WTI）期貨上漲3.4%，報每桶73.87美元；作為國際油價指標的布蘭特原油（Brent）期貨則上漲3.5%，至每桶78.67美元。根據CNBC報導，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍13日再度對伊朗發動新一波空襲，這也是過去一週以來第四度對伊朗展開軍事打擊。美方指出，行動是為了回應伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）攻擊一艘航經荷姆茲海峽的貨櫃船，前一天美軍已對伊朗境內約140個目標發動攻擊。伊朗則迅速展開報復。伊朗官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）報導，伊朗已對美軍位於約旦、科威特、巴林及阿曼的軍事設施發動攻擊，令中東局勢進一步升溫。此外，伊朗官方媒體宣稱，革命衛隊已宣布關閉荷姆茲海峽，並將持續至另行通知。不過，美軍隨即否認此說法。中央司令部強調，目前荷姆茲海峽仍對所有合法通行船舶開放，美軍已部署足夠兵力，確保航行自由不受影響。中央司令部在社群平台表示：「美軍已做好準備，即使面對伊朗毫無根據的侵略、騷擾、威脅及片面宣示，也將確保航行自由持續存在。伊朗並未控制荷姆茲海峽，目前船舶仍正常航行。」美國總統川普（Donald Trump）接受美國國家廣播公司（NBC）節目《Meet the Press》專訪時也表示，荷姆茲海峽目前仍維持開放。海事情報公司Windward統計顯示，12日共有9艘船舶順利通過荷姆茲海峽；由美國主導、駐巴林的聯合海事資訊中心（Joint Maritime Information Center）也指出，位於阿曼領海的南側航道目前仍維持雙向通航。不過，該中心同時警告，荷姆茲海峽安全情勢依然十分嚴峻，建議所有航經當地的船舶保持「最高警戒」。分析指出，目前美伊衝突的導火線，在於雙方對6月17日簽署的臨時和平協議存在不同解讀。美國主張所有船舶均可自由通行荷姆茲海峽；伊朗則要求船隻改經位於伊朗領海內的北側航道，以彰顯對海峽的控制權，雙方立場始終未能取得共識。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，在美國與以色列2月底對伊朗發動軍事行動前，約有全球20%的原油經由此航道運輸。隨著伊朗自3月起頻繁攻擊商船，航運量一度大幅下滑；雖然美伊簽署臨時協議後航運逐漸恢復，但近期衝突再起，也讓市場再度憂心全球能源供應恐受到影響。